İzmir açıklarında 81 göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 81 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye bot ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmeni kurtardı.
Foça açıklarında ise can salları içerisinde olduğu öğrenilen 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karaya çıkarılarak kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- 133 bin lira hastane parasını takside unuttu
- 'Banyo röntgencisi' için istenen ceza belli oldu
- 'Merkez Bankası çatır çatır para basıyor!'
- Trabzonsporlu yıldıza arka plan değişikliği!
- Gerçek babasının kim olduğunu 56 yaşında öğrendi
- Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi
- Songül Karlı davasında karar
- Çalıntı malzemeler 'hurdacıdan' çıktı
- Van’da konteyner yangını
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- İstanbul'da katliam
- Ankapark davası sonuçlandı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!
- 'Berat Albayrak'ın eli kulağında'
- Yangından beter emir!
- İYİ Parti'ye sürpriz transfer