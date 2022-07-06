İzmir açıklarında 81 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 81 düzensiz göçmen kurtarıldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:39
İzmir açıklarında 81 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye bot ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça açıklarında ise can salları içerisinde olduğu öğrenilen 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karaya çıkarılarak kurtarıldı. 

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


İzmir
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