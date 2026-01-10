Cumhuriyet Gazetesi Logo
İzmir açıklarında can pazarı... 37 göçmen kurtarıldı, 1'nin cansız bedenine ulaşıldı!

İzmir açıklarında can pazarı... 37 göçmen kurtarıldı, 1'nin cansız bedenine ulaşıldı!

10.01.2026 14:59:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İzmir açıklarında can pazarı... 37 göçmen kurtarıldı, 1'nin cansız bedenine ulaşıldı!

Dikili ilçesinde kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik botta 37 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir göçmen botunun olduğunun bildirilmesi üzerine arama-kurtarma çalışmaları yapıldığını duyurdu.

TCSG-61 ve TCSG-907 ile yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik botta 37 düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığını, 1 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir göçmen botu olduğunun bildirilmesi üzerine; TCSG-61 ve TCSG-907 görevlendirildi. TCSG-61 ile yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan bir lastik botun içerisinde 37 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Düzensiz göçmelerin 45 kişi olduğu bilgisinin alınması üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmen ile ilgili arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor. Olay yerine TCSG-502 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirildi."

Image

İlgili Konular: #İzmir #göçmen #Ali Yerlikaya

İlgili Haberler

İzmir ve Muğla’da, 25'i çocuk toplam 73 kaçak göçmen yakalandı
İzmir ve Muğla’da, 25'i çocuk toplam 73 kaçak göçmen yakalandı İzmir’in Urla ve Muğla'nın Fethiye ilçelerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 25'i çocuk toplam 73 kaçak göçmen yakalandı.
Yerlikaya duyurdu... 14 ilde operasyon, 156 göçmen kaçakçısına gözaltı!
Yerlikaya duyurdu... 14 ilde operasyon, 156 göçmen kaçakçısına gözaltı! Bakan Ali Yerlikaya, 14 ilde 2 haftadır yürütülen operasyonlarda 156 göçmen kaçakçısının yakalandığını, 112'sinin tutuklandığını bildirdi.
Diyarbakır'da tanker içinden 32 kaçak göçmen çıktı! 4 organizatör tutuklandı...
Diyarbakır'da tanker içinden 32 kaçak göçmen çıktı! 4 organizatör tutuklandı... Diyarbakır'da polisin düzenlediği operasyonda, atık tankerinin içinde özel bölmelere gizlenmiş Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı, diğerine ev hapsi verildi.