İzmir açıklarında geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 22:56

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 22:56

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bot içerisindeki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.