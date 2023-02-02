İzmir açıklarında geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında can sallarındaki 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 20:27
İzmir açıklarında geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içerisindeki 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


İzmir düzensiz göçmen göçmen

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