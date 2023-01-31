Van'da 240 kaçak göçmen yakalandı, 5 insan kaçakçısı tutuklandı

Van'da, jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 240 kaçak göçmen ile 8 insan kaçakçısı yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen insan kaçakçısından 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 17:21
Van'da 240 kaçak göçmen yakalandı, 5 insan kaçakçısı tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Türkiye-İran sınır hattında sisli ve yağışlı havada kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla giriş yaptıkları ihbarı alındı.

İhbarla harekete geçen ekipler, göçmenleri taşıyan araçları teknik takibe aldı. Yapılan takip sonucu Tuşba, Özalp, Saray ve Gürpınar ilçelerinde durdurulan araçlarda 240 kaçak göçmen ile 8 insan kaçakçısı yakalandı.

2 ARACA EL KONULDU

Kaçak göçmenlerin taşındığı 7 minibüs ile bunlara öncülük eden 2 araca el konuldu. Yakalanan göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 8 insan kaçakçısından 5'i tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 


organizatör Van

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