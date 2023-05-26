İzmir açıklarında lüks yelkenliye yasa dışı geçiş operasyonu

Yayınlanma: 26.05.2023 - 10:05

Güncelleme: 26.05.2023 - 10:05

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında durdurulan İtalya rotalı bir yelkenlide 108 düzensiz göçmen yakalandı, iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Karaburun ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi, İtalya rotası üzerinde tespit edilen yelkenli tekneyi durdurdu.

Lüks yelkenlideki 108 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Geçişi organize ettikleri suçlamasıyla iki kişi ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

ÜÇ İLÇEDE OPERASYON

Yine Karaburun açıklarında durdurulan bir lastik botta ise 51 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları kapsamında Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.