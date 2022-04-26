26 Nisan 2022 Salı, 14:21

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve K2 Güncel Sanat Merkezi 1 Ekim - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenleyeceği İzmir Akdeniz Bienali için sanatçılara açık çağrı yaptı. Küratörlüğünü Caroline David’in üstlendiği etkinlik 23 ülkeden 30 genç sanatçıyı İzmirlilerle buluşturacak.

Küratörler Sana Tamzini João Ribas, Didem Yazıcı ve Akdeniz'den Genç Yaratıcılar Bienali Ağının (BJCEM) İcra Direktörü Federica Candelaresi kreatif danışman olarak etkinlikte görev alacak. Bienalin destinasyonu ise İzmir’in kadim mekanları olacak. Etkinliğin teması, Akdeniz'in kültürel ve tarihsel kodlarının işlemek amacıyla “Aynı Suya Bakmak” olarak belirlendi.

İzmir Akdeniz Bienali’nin ilki 2022 Avrupa Gençlik Yılı kapsamında genç sanatçılarla yapılıyor. Bienal, yaş kriterini İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üyesi olduğu BJCEM’in standartlarını referans alarak belirledi. İzmir Akdeniz Bienali, BJCEM standartları ve Avrupa Gençlik Yılı bağlamında “genç” olana vurgu yaparak, yeni ifade biçimlerine alan açmayı hedefliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İzmir Akdeniz Bienali’ne katılmak isteyen genç sanatçıların www.izmirakdenizbienali.com adresindeki formu 1 Haziran tarihine kadar doldurması gerekiyor. Açık çağrı Akdeniz ülkelerinde doğan veya bu ülkelerde yaşayan 35 yaş ve altındaki sanatçıların katılımına açık.

Çağdaş sanat alanı uzmanı Caroline David, pek çok serginin küratörlüğünü yaptı. 1984'te Bölgesel Çağdaş Sanat Fonu (FRAC) Nord Pas de Calais'in ve ardından 1996'da Brüksel'deki Mimarlık Vakfı'nın direktörlüğünü yürüttü. 2000'de görsel sanatlar ve sergiler bölümü başkanlığını yaptığı lille2004 Avrupa Kültür Başkenti'nin kurucu ekibinde yer aldı. 2006 yılında Lille şehrinin (Fransa) ve ardından lille3000’in Görsel Sanatlar Direktörü olarak görev yaptı. 2015’te Fransa Dışişleri Bakanlığı İzmir Fransız Kültür Merkezi Direktörü olarak Türkiye'ye taşındı. İzmir’deki görevinin bittiği 2020 yılından bu yana lille3000'de sanat danışmanı ve sergi küratörü olarak çalışıyor.