İzmir Aliağa'da orman yangını... İzmir Valisi Süleyman Elban'dan açıklama: 'Kontrol altına almak için yoğun gayret içerisindeyiz'

İzmir’in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını, Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yangına ilişkin yaptığı paylaşımda, yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin devam ettiğini bildirdi.

"YOĞUN BİR GAYRET İÇİNDEYİZ"

Vali Elban, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi (Foça-Ilıpınar; Aliağa-Bozköy) bölgesinde bir orman yangını başlamıştır. 25 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 12.30’da başlayan ve devam eden yangına ekiplerimiz hem havadan hem de karadan müdahale etmektedir. Bu süreçte; 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA, 112 acil sağlık ekipleri, emniyet ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri, 450 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm kurumlarımızın desteğiyle, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Yangından etkilenen tüm İzmirli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”