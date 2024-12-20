İzmir Atatürk Stadyumu'nda yangın paniği!
İzmir Atatürk Stadyumu'nun altındaki karate salonunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, salonda hasar oluştu.
İzmir Atatürk Stadyumu'nun altındaki karate salonunda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Stadyum çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri, sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler, 30 dakikalık bir müdahaleyle söndürüldü. Salonda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: #Atatürk Stadyumu #İzmir #Yangın #itfaiye
En Çok Okunan Haberler
-
- Baskı altındaki sorgu görüntüleri ortaya çıktı
- AKP'den TÜRK-İŞ'in talebine ilk yanıt!
- Polisin vurduğu ünlü mimar kurtarılamadı
- Bakanlık süreci gizli saklı yürütmüştü...
- Karaborsada 3 milyon TL’ye satıldı
- ‘Oğlumun pantolonuyla boğdum’
- ‘İşletmelere çökmeye çalışıyorsunuz’
- Polis, 86 yaşındaki ünlü mimarı silahla yaraladı!
- Özgür Demirtaş, asgari ücret tahminini açıkladı
- Erdoğan'dan flaş 'Suriyeliler' açıklaması