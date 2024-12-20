Şişli'de 3 katlı binada korkutan yangın!

Şişli'de üç katlı binanın 3. katında sobadan çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. Binanın çatısı alev alev yanarken, apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarak kurtardı.

Şişli'de 3 katlı binada korkutan yangın!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:20

Yangın, Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çamözü Sokak'ta bulunan üç katlı binanın 3'üncü katında saat 07.30 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sıçradı. Evin yandığını anlayan bina sakinleri kendilerini dışarıya attı.

İTFAİYE BÜYÜK ÇABA SARFETTİ

Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yan binaya sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

Yangın itfaiyenin iki yönden müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Yangın yurttaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Etiketler: #Şişli #Yangın #Bina

İlgili Haberler

94 yaşındaki kadın yangından kaçamadı: 'Müdahale edemedik'

94 yaşındaki kadın yangından kaçamadı: 'Müdahale edemedik'
Tavuk çiftliğinde yangın: Binlerce civciv öldü!

Tavuk çiftliğinde yangın: Binlerce civciv öldü!
Batman'da mobilya fabrikasında yangın paniği!

Batman'da mobilya fabrikasında yangın paniği!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler