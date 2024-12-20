Şişli'de 3 katlı binada korkutan yangın!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:20

Güncelleme: 20.12.2024 - 10:20

Yangın, Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çamözü Sokak'ta bulunan üç katlı binanın 3'üncü katında saat 07.30 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sıçradı. Evin yandığını anlayan bina sakinleri kendilerini dışarıya attı.

İTFAİYE BÜYÜK ÇABA SARFETTİ

Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yan binaya sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

Yangın itfaiyenin iki yönden müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Yangın yurttaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.