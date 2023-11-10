İzmir Ata’ya saygı için 350 metrelik posterle yürüdü

Yayınlanma: 10.11.2023 - 20:31

Güncelleme: 10.11.2023 - 20:31

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıl dönümünde düzenlediği anma programı gün boyu sürdü. Akşam saatlerinde İzmirlilerin geniş katılımıyla Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na “Ata’ya Saygı Yürüyüşü” düzenlendi. 350 metrelik dev Atatürk posterinin taşındığı yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşları, oda, dernek ve siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı. Yürüyüşün sonunda Atatürk’ün sevdiği türkülerden oluşan bir konser de verildi.

SOYER: UMUDUMUZU BÜYÜTÜYOR

Yürüyüşün ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “85. ölüm yıl dönümünde muazzam bir katılımla, kalabalıklarla İzmir’de Atamızı anıyoruz. Onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu kalabalıklar bize gösteriyor ki Atatürk deniz fenerimiz olmaya devam ediyor. Türkiye’nin, dünyanın içinde bulunduğu siyasal iklimde yine bize yol gösteren, rehberlik eden Atatürk’ün ilkeleri, devrimleri. Bu ilkelere sonuna kadar sahip çıkacağız. Kalabalıkların olması da geleceğe dair umudumuzu büyütüyor” diye konuştu.