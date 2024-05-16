İzmir Avrupa’ya daha yakın olacak

Yayınlanma: 16.05.2024 - 14:46

Güncelleme: 16.05.2024 - 14:46

Almanya’dan İzmir’in kardeş kenti Bremen’in Osterholz Belediye Başkanı Ulrich Schlüter, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti. Heyette ZIS Bremen Başkanı Ali Eliş, ZIS Bilimsel Kurul Başkanı Gudrun Münchmeyer-Eliş, ZIS Türkiye Temsilcisi Dr. Derviş Balcı, sanatçı Ludmilla Schulz yer aldı.

"BREMEN'İ ZİYARET EDECEĞİM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bremen ile kardeş şehir olmamızı önemsiyorum. Bremen ile İzmir arasında hâlihazırda var olan tüm çalışmalara, üzerlerine yeni şeyler ilave ederek devam edeceğiz. Siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan yapmamız gereken çok çalışma var. Neler yapabileceğimize dair konuşmak için bir heyetle Bremen’i ziyaret edeceğim” dedi.

Osterholz Belediye Başkanı Ulrich Schlüter ise İzmir’i yakından takip ettiklerini ve iş birliklerine hazır olduklarını söyledi. Ulrich Schlüter, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a görevinde başarılar diledi.