İzmir Avrupa’ya daha yakın olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in kardeş kenti Bremen’in Osterholz bölgesinin belediye başkanı Ulrich Schlüter ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Karşılıklı iş birliklerine hazır olduklarını, var olan ilişkileri geliştireceklerini kaydeden Başkan Tugay, yakın zamanda Bremen’e geleceğini ifade etti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.05.2024 - 14:46
İzmir Avrupa’ya daha yakın olacak
Abone Ol google-news

Almanya’dan İzmir’in kardeş kenti Bremen’in Osterholz Belediye Başkanı Ulrich Schlüter, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti. Heyette ZIS Bremen Başkanı Ali Eliş, ZIS Bilimsel Kurul Başkanı Gudrun Münchmeyer-Eliş, ZIS Türkiye Temsilcisi Dr. Derviş Balcı, sanatçı Ludmilla Schulz yer aldı.

"BREMEN'İ ZİYARET EDECEĞİM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bremen ile kardeş şehir olmamızı önemsiyorum. Bremen ile İzmir arasında hâlihazırda var olan tüm çalışmalara, üzerlerine yeni şeyler ilave ederek devam edeceğiz. Siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan yapmamız gereken çok çalışma var. Neler yapabileceğimize dair konuşmak için bir heyetle Bremen’i ziyaret edeceğim” dedi.

Osterholz Belediye Başkanı Ulrich Schlüter ise İzmir’i yakından takip ettiklerini ve iş birliklerine hazır olduklarını söyledi. Ulrich Schlüter, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a görevinde başarılar diledi.


İzmir haberleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı haberleri Cemil Tugay haberleri Bremen haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sabah yazarından 'Ayhan Bora Kaplan' isyanı: Gece kulüpleri devletin işletmesinde!

Sabah yazarından 'Ayhan Bora Kaplan' isyanı: Gece kulüpleri devletin işletmesinde!
Son Dakika: Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Son Dakika: Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!
Sinan Ateş'in arkadaşı ifadesini paylaştı: ‘Bizi Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki ülkücü katili FETÖ'cüleri ayağına getiremiyor’

Sinan Ateş'in arkadaşı ifadesini paylaştı: ‘Bizi Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki ülkücü katili FETÖ'cüleri ayağına getiremiyor’
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu Seçildi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu Seçildi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi
Gazi Mustafa Kemal’in mirası: ‘Ata toprağı’ atletler aracılığıyla taşınıyor

Gazi Mustafa Kemal’in mirası: ‘Ata toprağı’ atletler aracılığıyla taşınıyor
Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı

Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı
Fransa’nın Yeni Kaledonya Adası’ndaki isyanlarda 206 gözaltı

Fransa’nın Yeni Kaledonya Adası’ndaki isyanlarda 206 gözaltı