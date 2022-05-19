İzmir, Aydın Erten'le nefes alacak

19 Mayıs 2022 Perşembe, 10:30

Konak Belediyesi’nin yeniden düzenleyerek kente kazandırdığı Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında törenle açıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçim öncesi verdikleri sözü tuttuklarını ve alanı kente kazandırdıklarını ifade etti. Batur alanın özelliklerini şöyle sıraladı:

“Çalışmaya başladığımızda yıkılmış kafeteryayı, yeniden baştan yaptık. İstedik ki burada çocuklarımız burada macera yaşasınlar, maceranın tadına varsınlar, içine bir Macera Parkı koyduk. Dev salıncak, ip parkuru, ağ trombolini, atış poligonu ve zip coaster gibi oyun elemanlarının yer aldığı Macera Parkımız her yaşa hitap edecek şekilde hazırlandı. Ailelerimiz için ateşsiz piknik bölümleri hazırladık. Çocuklarımız istediklerinde spor yapabilsin diye basketbol sahası yapıldı. Yaklaşık 5 milyon liralık bir harcamayla, dokuz ay gibi kısa bir sürede vatandaşlarımızın, buradaki gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetine sunduk. Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı, doğasıyla da kente nefes aldıracak bir alan oldu. İzmir, artık Aydın Erten’le nefes alacak.”

Gültepe halkının her şeyin en iyisini hak ettiğini vurgulayan Batur, “Sevgili Tunç Başkan'la beraber seçim beyannamemizin ortak noktalarından bir tanesi ‘aşağıda ne varsa yukarıda da olacak’ demekti. Göreve geldiğimizden beri yaptığımız çalışmalar bunu gösteriyor” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM YA OLACAK, YA OLACAK”

Konak’ta göreve gelir gelmez ilk iş olarak Gültepe’nin kentsel dönüşümü ile ilgili planları hazırlamak olduğunu belirten Başkan Batur, planların hem Konak hem İzmir Büyükşehir Belediye Meclislerinden oybirliğiyle geçtiğini hatırlattı. Başkan Batur, “Kentsel dönüşüm Gültepe'de ya olacak, ya olacak” diyerek kararlılığını dile getirdi ve konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Biz bu konudan yılmadık, geriye dönüşümüz yok. Biz, kentsel dönüşümü sizlerle beraber yapacağız değerli arkadaşlar. Belediye, hepimiz el ele verip bu planları, kentsel dönüşümü tekrardan yapacağız. Şu anda mahkemenin tespit ettiği eksiklikleri tamamlıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin bürokratları ile birlikte üstün bir çalışma sergileniyor şu anda.”

ADINA YAKIŞTI

Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon alanının adına dikkat çeken Başkan Batur, alana bir de Aydın Erten büstü kazandıracaklarını belirtti ve “Bu alanın ismi çok anlamlı, biliyorsunuz bizim efsane Başkanımız ve ismini söylemekten de her zaman gurur duyduğumuz Aydın Erten. Aydın Erten Başkanımızı ben buradan bir kez daha saygıyla anıyorum, onun hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ölüm yıldönümü olan 11 Ağustos'ta, bu alanın içinde onun anısını yaşatacak bir büstünü yapıp buruda açılışını beraber yapacağız. ” dedi.

SOYER: KIVANÇLA TAKİP ETTİĞİMİZ BİR ÇALIŞMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de alanın kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiği konuşmasında belediye başkanlarının en önemli görevinin kentin doğasına sahip çıkmak olduğunu vurguladı. Başkan Soyer, tüm İzmirlileri Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı’na davet etti ve şöyle konuştu:

“Bugün efsane Başkan Aydın Erten’in adına yakışır bir şeklide düzenlenen bu alanın yeniden hizmetinize sunulmuş olmasının o nurunu yaşıyoruz. Eminim, Aydın Erten yukarıdan gülümseyerek ve takdirle izliyordur, ruhu şad olsun. Rekreasyon alanımızda spor alanları, seyir terasları, oyun alanları ve kır kahvesi oluşturuldu. Hemşehrilerimiz bu güzel yerde İzmir’i ve Körfez’i kuşbakışı gözlemleyebilecek, şehrin tam ortasında, doğanın eşsiz güzelliklerini tadacak. Gerçekten olağanüstü bir manzara var, tam yerinde olağanüstü güzel bir park yapılmış. Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nı hizmete açarak, İzmir’in yeşil altyapısının çok önemli bir parçasını oluşturan Konak Belediyesi’ne ve elbette değerli Abdül Batur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hep söylediğim şey, belediye başkanlarının en önemli görevi kentlerinin doğasına sahip çıkmaktır. O kadar tahrip ettik, o kadar bozduk ki şehirlerimizi, şimdi beton yuvalarının içine yerleşip hayatlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. O nedenle bu yeşil alanları korumak sahip çıkmak ve iyileştirmek, belediye başkanları olarak övünçle ve kıvançla takip ettiğimiz bir çalışma. Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nın hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, tüm İzmirlileri aileleriyle keyifli vakit geçirecekleri bu güzel alana davet ediyorum.”

19 MAYIS COŞKUSU

Açış konuşmalarının ardından hep birlikte kurdele kesimi gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun da yaşandığı açılışın ardından konuklarla birlikte Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı gezildi.