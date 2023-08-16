'İzmir Baba' Sancar Maruflu unutulmadı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:19

Güncelleme: 16.08.2023 - 10:20

İzmir’e olan sevdası ve vefasıyla hafızalarda unutulmaz bir iz bırakan İzmir Baba Sancar Maruflu, aramızdan ayrılışının ikinci yılında Konak Belediyesi’nin düzenlediği törenle anıldı.

Konak Belediyesi’nin kente armağanı olan ve Sancar Maruflu’nun adını taşıyan, Çınarlı Rekreasyon Alanı içindeki Sancar Maruflu Bilim Merkezi önünde düzenlenen anma törenine ev sahibi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la birlikte CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve ilçe yöneticileri, Sancar Maruflu’nun ağabeyi ve İstanbul Eski Milletvekili Selçuk Maruflu, Sancar Maruflu’nun oğlu Cevat Maruflu, torunu Defne Maruflu, Emekli Vali Doç. Dr. Mustafa Tamer, 68’liler Platformu Dönem Sözcüsü Nail Dağdelen ve platform üyeleri, CHP Konak İlçe kadın ve gençlik kolları, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, demokratik kitle örgütleri, dernek vakıf ve birliklerin başkan ve yöneticileri ile Maruflu’nun arkadaşları, dostları ve sevenleri katıldı.

Maruflu’nun adını taşıyan bilim merkezinin önündeki büstüne kırmızı karanfillerin bırakıldığı törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da mesajlarını video kaydı ile gönderdi.

KILIÇDAROĞLU: ÖMRÜNÜ İNSANLIĞA ADAMIŞ BİR KANAAT ÖNDERİ

Programı dolayısıyla anma törenine katılamayan ancak bir video kaydı göndererek Sancar Maruflu’yu anan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, duygulandıran konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Güzel İzmir’in simge isimlerinden, İzmir halkının İzmir Baba’sı Sancar Maruflu’nun anıldığı bu törene katılan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkesin saygınlığını kazanmış; ömrünü insanlığa hizmete adamış büyük kanaat önderi Maruflu’yu saygı ve minnetle anıyorum. Kendisi son nefesine kadar yaptığı çalışmalar ve oluşturduğu eserlerle yaşamaya devam ediyor. Bizler çok iyi biliyoruz ki Maruflu’nun yardımseverliği İzmir sınırlarını aşmış, güzel ülkemizin her bir noktasına ulaşmıştır. Maruflu’nun örnek kişiliği onun yolunu düstur edinenlerde yaşamaya devam edecektir. Kendisini saygı ve minnetle anıyorum.”

ABDÜL BATUR: SANCAR MARUFLU DEYİNCE AKLA İLK GELEN VEFADIR

Sancar Maruflu Bilim Merkezi’ni Konak Belediye Meclisinin oybirliğiyle aldığı kararla İzmir’e kazandıran Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Maruflu’nun en önemli özelliğinin vefa olduğunu vurguladı. Maruflu’yu çok erken kaybettiklerini dile getiren Başkan Batur şunları söyledi:

“Sancar Maruflu herkesin yanında olan, özellikle fakir fukaranın yanında olan, onların problemlerini çözen bir insandı Ama en önemlisi, İzmir’de Sancar Maruflu deyince akla ilk gelen vefadır. Vefa denince de akla ilk Sancar Maruflu gelir. Sancar Maruflu eşittir vefa. Kente katkı koymuş, hizmet etmiş çok değerli isimlerin anılmasında bir günden bir güne bir kişiyi atladığını görmedik. Bu gerçekten çok önemli bir çalışma. Kendisi de en güzel şekilde, kuşaklar boyunca anılmaya layık bir kişiydi. Türkiye’de halkla ilişkiler alanındaki ilk çalışmaları hayata geçiren ve bu konuda uzmanlaşmış, iyi bir halkla ilişkiler uzmanıydı. Kentin her tarafını çok iyi tanıyan, kentliyi tanıyan, kentin problemlerinin aşılabilmesi için sivil inisiyatifle, sivil toplum örgütleriyle beraber çok önemli çalışmalar yapan çok değerli bir büyüğümüzdü. Maalesef böyle değerler çok çabuk kaybediliyor. Çok çabuk kaybettik kendisini. Sancar ağabeyin daha yapacağı projeler vardı.”

“BU KENTTE ANILMASI GEREKEN, GELECEK KUŞAKLARA TAŞINMASI GEREKEN BİR İNSAN”

Başkan Batur, Sancar Maruflu’nun kentin geçmişinden gelen değerleri gelecek kuşaklara taşıyan bir insan olduğunu, kendisini de aynı şekilde gelecek kuşaklara taşıyacaklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle Konak Belediye Başkanı olunca Sancar ağabeyle daha da yakınlaştık. Kendisini ziyaret eder, fikirlerinden, kentle ilgili düşüncelerinden, özellikle İzmir Fuarıyla ilgili görüşlerinden yararlanırdık. Hastalığı sürecinde kendisini hastanede ziyaret ettiğimizde bile devamlı üretmekten bahsederdi. Kentin belli değerleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı varsa eylemin başında olmaktan çekinmeyen bir kişiliği vardı. Kentin değerlerine sahip çıkan bir kişilikti. Kentin geçmişten bu yana gelen değerlerinin gelecek kuşaklara teslim edilmesi noktasında çok önemli duruş sergileyen bir büyüğümüzdü. Ona ne mutlu ki hep güzelliklerle bahsedilen, iyiliklerle anılan bir büyüğümüz olarak kalacak. Konak Belediye Meclisi’ndeki arkadaşlarımızın tamamının onayıyla buradaki bilim merkezimize Sancar ağabeyimizin adını verdik. Bu kentte anılması gereken, gelecek kuşaklara taşınması gereken bir insan. Sancar ağabeyimi minnetle, şükranla, saygıyla ve özlemle anıyorum. Işıklar içinde uyusun. Biz onun anısını gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceğiz.”

MARUFLU: SANCAR’IN AİLESİ BÜTÜN İZMİR'Dİ

Anma töreninde Maruflu ailesi adına konuşan Sancar Maruflu’nun ağabeyi, İstanbul eski Milletvekili Selçuk Maruflu da kendilerinin onun ailesi olmalarına rağmen Sancar Maruflu’nun asıl ailesinin bütün İzmir olduğuna dikkat çekti ve şöyle konuştu:

“Sancar, İzmir’de doğdu, İzmir’de yaşadı, İzmir’i çok sevdi. Kendisine yapılan bütün teklifleri reddetti ve hayatını, bütün imkanlarını, her şeyini İzmir’e vakfetti. Kendisine İzmir Baba lakabının verilmesi de boş değildir. Hizmetlerinden dolayı İzmir’e ‘Baba’ olarak lanse edildi ve hakikaten babalık görevini de tam manasıyla yaptı. İzmir denildiği zaman içi titrerdi. Ben Sancar Maruflu’nun ailesiyim ama aslında onun ailesi sizlersiniz. Ben onun ağabeyim ama Sancar’ın ailesi bütün İzmir’dir. İzmir’i çok sevmişti, hizmetleri bitmemişti, projeleri vardı ama ne yazık ki aramızdan erken ayrıldı.”

TAMER: İYİ BİR DÜŞÜNCE İNSANI VE İYİ BİR EYLEM İNSANIYDI

Emekli Vali Doç. Dr. Mustafa Tamer de törende yaptığı konuşmada Sancar Maruflu’yla olan anılarına yer verdi. Maruflu’nun eşsiz bir insan olduğunu dile getiren Tamer, “Sancar Maruflu iyi bir insan olmakla birlikte iyi bir düşünce insanı ve iyi bir eylem insanıydı. Hem fikirleriyle hem icraatlarıyla hepimize örnek teşkil eden bir kişiliği vardı. İzmir Vali Yardımcılığım döneminde, beni Kültürpark’taki bir anma etkinliğine davet etti. At başları heykelinin önüne geldik. Kimi anıyoruz, dediğimde atları andığımızı söyledi. Önce garipsemiştim ama onu tanıdıktan sonra ne kadar derin ve anlamlı bir ruha sahip olduğunu orada idrak ettim ve bir daha kendisine hayranlığımı gizleyemedim. Sadece insanları değil, Kültürpark’ın inşaatında ölen atları bile anan bir insanı kaybettik. Sivil toplum önderi, büyük devlet insanlarına rehberlik etmiş, toplumun en alt seviyesindeki ferdinden en üstündeki cumhurbaşkanına kadar herkesle irtibatı olan güzel bir insanı kaybettik. Yerinin doldurulabileceğini zannetmiyorum, gerçekten eşsiz bir insandı” diye konuştu.

DAĞDELEN: YÜREĞİM HALA SIZLIYOR

Dostları ve yol arkadaşları adına konuşma yapan 68’liler Platformu sözcüsü Nail Dağdelen ise Maruflu’ya özlemini “Eşrefpaşa Hastanesine gittiğimde, ‘Dağdelen, bundan sonra etkinliklerde artık sen konuşursun’ demişti. O anda yüreğim çok sızlamıştı. Yüreğim hala sızlıyor. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” sözleriyle dile getirdi.

ECZACIBAŞI: SANCAR MARUFLU, İZMİRİMİZ İÇİN BİR SEMBOLDÜ

Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da üç kuşaktır tanıdıkları, birlikte çalışmalar yaptıkları Sancar Maruflu’yu anlattığı video kaydı ile törende yer aldı. Eczacıbaşı, Maruflu’nun izinden gitmenin büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

“Sevgili Sancar Marufl'yu anarken, onun bize bıraktığı mirası ve taşıdığı değerleri de yeniden hatırlamak istiyoruz. Sancar Maruflu, İzmirimiz için bir semboldü. Ülkemizin ve bölgemizin en kıymetli sosyal girişimcilerinden biriydi. Her girişimin toplumsal kalkınmaya hizmet eden bir amacı olması gerektiğine gönülden inanırdı. Sancar Maruflu, sokaklardan parklara, kültür merkezlerinden kütüphanelere kadar her ayrıntının İzmir’i daha güzel bir yer yapması için çaba sarf etti. Kentin duyarlılığı onunla birlikte yükseldi. Ülkemizin zenginliklerinden herkesin işbirliği ve yardımlaşma ile eşit şekilde yararlanması gerektiğini düşünürdü. İzmir Baba olarak anılmasının temelinde yaptığı yardımlar, sağladığı destekler ve gösterdiği vefa yatıyordu. Sevgili Sancar Maruflu’yu özlemle anıyoruz. Onun gibi bir öncünün izinden gitmek bize büyük bir gurur ve sorumluluk veriyor. İzmir ve gelecek kuşaklar, onun bıraktığı değerlerle aydınlanmaya devam edecek.”