İzmir Barosu, Adalet Bakanlığı’na cezaevlerindeki isyanları sordu

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:04

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 11:04

İzmir Barosu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden sonra bölgede bulunan cezaevlerinden gelen ağır hak ihlalleri, mahpusların yaşam hakkı ve işkence/kötü muamele yasağını ihlal edecek şekilde muamelelere maruz kaldıklarına ilişkin çeşitli iddiaları Adalet Bakanlığı’na sordu.

Konuyla ilgili kamuoyunun aydınlatılmasının hayati önem taşıdığı ifade edilen açıklamada bakanlıktan şu soruların yanıtları talep edildi: