İzmir Barosu, Adalet Bakanlığı’na cezaevlerindeki isyanları sordu
İzmir Barosu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki deprem sonrası etkilenen 10 ilde bulunan cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen olayları Adalet Bakanlığı’na sordu.
İzmir Barosu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden sonra bölgede bulunan cezaevlerinden gelen ağır hak ihlalleri, mahpusların yaşam hakkı ve işkence/kötü muamele yasağını ihlal edecek şekilde muamelelere maruz kaldıklarına ilişkin çeşitli iddiaları Adalet Bakanlığı’na sordu.
Konuyla ilgili kamuoyunun aydınlatılmasının hayati önem taşıdığı ifade edilen açıklamada bakanlıktan şu soruların yanıtları talep edildi:
- “Hatay, Malatya ve Türkoğlu Cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen ölüm ve yaralanmalar hakkında açıklama yapılması,
- Yazı ekinde bulunan listede yer alan cezaevlerinin deprem sebebiyle hasar görüp görmediğine ilişkin bilgi verilmesi,
- Hasar görmüş cezaevlerinde bulunan mahpusların; hangi cezaevlerine nakledildiğine ilişkin bilgi verilmesi,
- Yazı ekinde yer alan listede yer alan cezaevlerindeki tüm mahpusların yaşam hakkının korunmasına yönelik tedbirler hakkında bilgi verilmesi,
- Mahpusların yaşam hakkı ve işkence/kötü muamele yasağını ihlal edecek şekilde muamelelere maruz kaldıklarına ilişkin iddialar hakkında açıklama yapılması,
- Tüm cezaevlerinde bulunan mahpusların aileleri ve yakınları ile süre kısıtlaması olmadan görüntülü görüşme, iletişim kurma hakkının tanınması ve bu konuda zaman geçirmeden gerekli işlemlerin yapılması.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- AKP'li eski vekil, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Can kaybı anbean artıyor!
- Göçük altında kaç kişi olduğunu açıkladı
- Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş' açıklaması
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- 'Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler'