İzmir Barosu, Adalet Bakanlığı’na cezaevlerindeki isyanları sordu

İzmir Barosu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki deprem sonrası etkilenen 10 ilde bulunan cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen olayları Adalet Bakanlığı’na sordu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:04
İzmir Barosu, Adalet Bakanlığı’na cezaevlerindeki isyanları sordu
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İzmir Barosu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden sonra bölgede bulunan cezaevlerinden gelen ağır hak ihlalleri, mahpusların yaşam hakkı ve işkence/kötü muamele yasağını ihlal edecek şekilde muamelelere maruz kaldıklarına ilişkin çeşitli iddiaları Adalet Bakanlığı’na sordu.

Konuyla ilgili kamuoyunun aydınlatılmasının hayati önem taşıdığı ifade edilen açıklamada bakanlıktan şu soruların yanıtları talep edildi:

  • “Hatay, Malatya ve Türkoğlu Cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen ölüm ve yaralanmalar hakkında açıklama yapılması,
  • Yazı ekinde bulunan listede yer alan cezaevlerinin deprem sebebiyle hasar görüp görmediğine ilişkin bilgi verilmesi,
  • Hasar görmüş cezaevlerinde bulunan mahpusların; hangi cezaevlerine nakledildiğine ilişkin bilgi verilmesi,
  • Yazı ekinde yer alan listede yer alan cezaevlerindeki tüm mahpusların yaşam hakkının korunmasına yönelik tedbirler hakkında bilgi verilmesi,
  • Mahpusların yaşam hakkı ve işkence/kötü muamele yasağını ihlal edecek şekilde muamelelere maruz kaldıklarına ilişkin iddialar hakkında açıklama yapılması,
  • Tüm cezaevlerinde bulunan mahpusların aileleri ve yakınları ile süre kısıtlaması olmadan görüntülü görüşme, iletişim kurma hakkının tanınması ve bu konuda zaman geçirmeden gerekli işlemlerin yapılması.”

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