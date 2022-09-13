İzmir Barosu: Bağnaz zihniyet İzmir'de karşımıza çıktı

13 Eylül 2022 Salı, 16:58

Tüm yurtta gerçekleşen konser yasaklarından sonra şimdi de İzmir Barosu tarafından İzmir’in kurtuluşu anısına düzenlenen ve 17-25 Eylül tarihlerinde tüm Türkiye’den 1200 civarında avukatı buluşturacak olan “100. yıl Avukat Spor Oyunları’ valiliğin kararıyla engellendi.

İzmir Barosu yönetimi getirilen yasak sonrası yazılı açıklama yaptı. Yasağın kişisel hırslar nedeniyle verildiği belirtilen açıklamada, “İzmir Valiliğince sergilenen tavır, hiçbir teamüle uymadığı gibi, en zarif tabirle, ayıptır. Görünen o ki, konserler, festivaller yasaklayan bağnaz zihniyet, bu kez de İzmir’de karşımıza çıkmıştır. Bu olayla, tüm ülkeye musallat olan tek adam karanlığının yalnızca merkezi yönetime değil, İzmir’deki temsilcilerine de sirayet ettiği açıkça görülmüştür. İzmir Valisi, kişisel hırsları ve makul bir açıklaması olmayan inadıyla, sadece spor yapmak isteyen avukatları engellemektedir. 4.5 milyon kişinin çığ gibi büyüyen sorunlarına çare bulmaya çalışmak yerine, avukatların futbol, basketbol ve voleybol oynamasıyla uğraşmanın, bir ilin mülki amirini neden bu kadar ilgilendirdiğini bir hayli merak ediyoruz. Kamu görevlilerinin bulunduğu makamlar, kendilerine mülk, kişisel egoları tatmin yeri değildir” denildi.

Devlet ciddiyetinin yok edildiğini ifade edilerek şöyle denildi: “Valilik devlet ciddiyetini bir kenara bırakmış keyfiliği tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. İlin A protokolünde yeri olan İzmir Barosuna karşı İzmir Valiliği tarafından ortaya konulan bu tavır hiçbir teamüle uymayan bir ayıptır. İzmir Barosu, avukat spor oyunlarının düzenlenmesi için her türlü çabayı göstermesine, her türlü diyalog kurmayı denemesine rağmen bir kişinin anlaşılmaz ve gerekçesiz inadı sebebiyle oyunlar yapılamaz duruma gelmiştir. İzmir Valisi tarafından saha ve salonların da tahsisine ilişkin iptal beyanı nedeniyle oyunların yapılması mümkün olamamıştır.”