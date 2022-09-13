Festival iptallerine bu kez futbol, voleybol ve basktebol da eklendi: İzmir’de spor oyunlarına yasak

13 Eylül 2022 Salı, 04:00

Konser ve festivallerin yasaklanmasının ardından İzmir’de 1200 avukatın katılmıyla yapılması planlanan “Avukat Spor Oyunları”na yasak geldi. Türkiye’de bulunan barolara bağlı avukatların katılacağı spor müsabakalarında sadece futbol, voleybol ve basktebol takımlarının oyunları bulunuyordu.

İlk olarak Zeytinli Rock Festivali daha sonra Fethiye Belediyesi’nin düzenlediği Milyonfest’i yasaklayan zihniyet spor müsabakalarına da yasak getirdi. İzmir Barosu tarafından 1200 avukatın katılımıyla yapacağı futbol, basketbol, voleybol müsabakaları iptal edildi. Valiliğin iptal kararı sonrası Türkiye genelinden gelecek olan avukatlar, uçak biletlerini ve otel rezervasyonlarını iptal etmek zorunda kaldı.

Son aylarda peş peşe gelen festival iptallerine bu kez spor müsabakaları etkilendi. Müzikten, söyleşi ve gösterilerden korkan AKP zihniyeti, kadın ve erkeklerin katılımı ile yapılacak spor faaliyetlerine izin vermedi.

İZMİR BAROSU BAŞVURDU

İzmir Barosu, Türkiye genelindeki avukatlar arasında dayanışmayı sağlamak için “Avukat Spor Oyunları” adı altında 17-24 tarihleri arasında etkinlik düzenlemek için karar aldı. Baro yönetimi ağustos ayında İzmir Valiliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne resmi olarak başvuru yaptı. 1200 avukatın katılım için açık ve kapalı spor tesisleri ile sahaların kullanımı için yer tahsisi istedi. Federasyonlardan da hakem ve gözlemci için görevlendirme yapılmasını talep etti. Baronun etkinliklerinde söyleşi, konferans, konser gibi toplu bir program olmayacağı açık olarak belirtildi.

"VALİLİK İZİN VERMİŞTİ"

Gençlik Spor İl Müdürlüğü yönetimi, baroya sözlü olarak valiliğin izin verdiğini ifade ederek organizasyon için salon ve sahaları tek tek planlayarak tahsis etti. Ancak, iki gün önce baro yönetimini arayan müdürlük, organizasyonun valiliğin izin vermemesi nedeniyle yapılamayacağını duyurdu. Yer tahsisindeki görevlendirmeleri geri çekti.

İptal gerekçesini açıklamayan kurum, muhatap olarak İzmir Valiliği’ni gösterdi. Karar sonrası Türkiye genelinden gelecek olan altı erkek, iki kadın futbol takımı, 16 kadın, 10 erkek voleybol takımı ve 12 erkek ile üç kadın basketbol takımlarına organizasyonun iptal edildiği duyuruldu. İzmir dışından gelecek olan sporcu avukatlar, uçakları ve otel rezervasyonlarını bir hafta kala iptal etti.