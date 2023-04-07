İzmir Barosu Başkanı Yılmaz: Seçim öncesi muhaliflere parmak sallıyorlar!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 19:49

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 19:49

Yurttaşların enflasyon altında ezildiği, ucuz et ve ucuz ekmek için kuyruğa girdiği Türkiye'de, raflardaki fahiş fiyatlara dikkat çekmek için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan tasarımcı Mahir Akkoyun serbest bırakılmasını değerlendiren İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, “Bugün yeni bir hukuksuzluğa tanık olduk. Bizler, hukukçular, barolar, yurttaşlar gözümüzü açtığımız anda yeni bir hukuksuzluğun yaşanacağını çok iyi biliyoruz. Çünkü süreç bizi gerçekten hukukun üstünlüğünün, yargının tarafsız ve bağımsız olmadığı bir sürece dayattı. Çok yakın bir tarihte seçim var. Bu seçimi şu ya da bu biçimde farklı aşamalara taşımaya çalışan bir anlayışın halen yurttaşlara, barolara, avukatlara, muhalif olan her kimliğe söz söylediğini, parmak salladığını görüyoruz. Benzer konuları ve olayları yaşamıştık. Bundan sonra da yaşamaktan korkmuyoruz. Çünkü bizler bugün yaşanan hukuksuzluğa karşı meslektaşlarımızla birlikte, güçlü bir biçimde karşı durmaya çalıştık” diye konuştu.

“BU SORUŞTURMA HUKUKA AYKIRI”

“Aslında yapılan şey bir eleştiri, bir düşüncenin ifade edilmesidir” diyen Av. Yılmaz, “Ülkemizde anayasal bir haktır. Bu ülkede, düşüncenin sadece düşünce olarak kalmasını isteyen ancak bunun ifade edilmesini istemeyen bir anlayış var. Biz geçtiğimiz dönemlerde, Dezenformasyon Yasası açıklandığında, kabul edildiğinde bunun sakıncalarını, çok net ve açık bir biçimde basın toplantısında ifade etmiştik. Söylediklerimizin hayata geçirilmeye çalışıldığını yine görüyoruz. Bu soruşturma, başından sonuna kadar hukuka aykırı. Hem usul hem esas açısından hukuka aykırı. Bugün Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından değerli Mahir arkadaşımız, koşulsuz ve derhal serbest bırakılmıştır. En azından böyle bir sonucun varlığı, bizleri buruk da olsa memnun ediyor. Bundan sonra böyle soruşturmalara muhatap olmama adına İzmir Barosu, geçmişten bugüne olduğu gibi hukuk mücadelesini yükselterek devam edecektir. Her türlü haksızlığın karşısında durmaya devam edecektir. Çünkü avukatlar ve İzmir Barosu hiçbir zaman biat etmeden, vazgeçmeden mücadelesini yükselterek devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“SUÇLAMA CUMHURBAŞKANINA HAKARET”

Gazetecilerin Akkoyun’un neyle suçlandığı sorusa Sefa Yılmaz, “Suçlama Cumhurbaşkanına hakaret. İkinci bir dosya var. Seçim kanununa muhalefet. O ayrıldı. Sadece Cumhurbaşkanına hakaretten bir soruşturma yürütülüyor idi. Yapılan stickerlar da zaten kelimesel anlamda hakaret içeren bir cümle yok. Hiçbir şey yok. Zaten Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nde de bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğini ve suç teşkil etmediği yönünde bir karar var. Bu karar sonuna kadar doğrudur. Biz bu kararın İzmir’de bir mahkeme tarafından veriliyor olmasını da takdirle karşılıyoruz” diye yanıt verdi.