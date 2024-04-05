İzmir Barosu: Cumhuriyeti savunmaktan vazgeçmeyeceğiz

Yayınlanma: 05.04.2024 - 15:18

Güncelleme: 05.04.2024 - 15:18

İzmir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Sabah saatlerinde İzmir Adliyesi’nde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik İzmir Adliyesi’nden Adliye Ek Bina’sına kadarı yapılan yürüyüş ile noktalandı.

“AVUKATIN SESİ KISILIRSA, YURTTAŞIN DA SESİ KISILIR”

Etkinlikte konuşan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin “bir hukuk devleti” olduğuna dikkat çekerek, “Savunma hakkının sınırlandığı, savunmanın temsilcileri olan avukatların yok sayıldığı bir yargı düzeninde, adaletin gerçekleşmesi için görev yapıyoruz. Hukuk devleti kavramının yıllar, yüzyıllar içinde verilen hak arama mücadelesiyle yaşam bulduğu ve anlam kazandığı tartışılmaz bir gerçekliktir. Hak arama mücadelesinin yasal zemini olan yargılama faaliyetinde, savunmanın şekli bir unsur olarak görülmesi, avukatın etkisiz bırakılması hukuk devletinin varlık nedeniyle çelişen bir durumdur. Biz avukatlar, yurttaşın bir hakkının tespitini, bir hakkının teslimini sağlamak için mesleğimizi ifa ediyoruz. Şu bilinmelidir ki; avukatın sesi kısılırsa, yurttaşın da sesi kısılır” dedi.

“CUMHURİYETİ SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Avukatlara yönelik şiddetin artığına dikkat çeken Av. Yılmaz, AKP iktidarının laiklik karşıtı faaliyetlere projelerle destek verdiğini ifade ederek, “Siyasal iktidar, toplumsal yaşamın her alanını kendi ideolojik - politik yönelimi doğrultusunda düzenlemeyi ve denetlemeyi amaçlayan uygulamalarına yeni adımlar eklemektedir. Okullara, manevi danışman adı altında imam ve vaizlerin atanmasını öngören ÇEDES Projesi, ortaöğretimde din derslerinin ders saatlerinin iki kat arttırılması, bakanlıkların ve devlet kurumlarının cemaatler ve tarikatlar arasında pay edilmesi bu uygulamaların somut örnekleridir. Şu bilinmelidir ki; İzmir Barosu olarak, cumhuriyeti ve cumhuriyet değerlerini savunmaktan vazgeçmedik ve hiç vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

“MESLEKTAŞLARIMIZ BİRER SİYASİ REHİNEDİR”

Cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay ve Selahattin Demirtaş’ın avukat olduğunu ve hukuksuz bir şekilde tutsak tutulduklarını aktaran Sefa Yılmaz, “Israrla ve haklılığımızın verdiği güçle haykırıyoruz; meslektaşlarımız, siyasal iktidar tarafından özgürlükleri ellerinden alınmış birer siyasi rehinedir! Ve yineliyoruz: Suçluların cüreti, haklıların cesareti karşısında yenilmeye mahkumdur!” ifadelerini kullandı.