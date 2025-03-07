İzmir Barosu: Hedef toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir baro

Yayınlanma: 07.03.2025 - 14:21

Güncelleme: 07.03.2025 - 14:21

İzmir Barosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü arifesinde toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddet biçimlerinden arındırılmış baro ortamı yaratmak amacıyla hazırladığı “İzmir Barosu Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Bir Biçimi Olarak Tacize Karşı Politika Belgesi”ni düzenlediği toplantıda açıkladı.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ceren Şen, toplantıda yaptığı açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden, her türlü şiddetten arındırılmış baro hedeflediklerini belirtirken belgenin kamuoyu nezdinde yaygınlaşması için çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

“CİNSİYET KİMLİKLERİNDEN KAYNAKLI ŞİDDETİ ÖNLEMEK VE ÖNÜNE GEÇMEYİ HEDEFLEDİK”

Kadınlar ve LGBTİ artıların öncelendiğini ifade eden Şen, “İzmir Barosu olarak Politika Belgesi ile toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önüne geçmek için özellikle kadılara ve LGBTİ artılara yönelik olan, sadece cinsiyetlerinden ya da cinsiyet kimliklerinden kaynaklı şiddeti önlemek ve önüne geçmek için mekanizmaları hayata geçirmeyi hedefledik” diye konuştu. Açıklanan Politika Belgesi ile İzmir Barosu’nun içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının yanında taciz, şiddet gibi davaların daha efektif takibi için de eğitimler alınacağını belirten Şen, şu ifadeleri kullandı:

“Hali hazırda uygulamada olan İzmir Barosu’nda staj eğitim derslerinde toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinin zorunlu olması gibi fiili durumları yazıya dökmek ve bunu kamuoyuyla paylaşmak istedik. Çünkü biz İzmir Barosu olarak kadınların ve LGBTİ artıların sadece cinsiyetlerinden ve cinsel yönelimlerinden kaynaklı ayrımcılıkları insan hakları ihlali olarak kabul ediyoruz. Politika Belgesi ile ayrımcı söylem ve eylemin olmadığı, her türlü fiziksel ya da sözlü şiddetin ve saldırının ortadan kaldırıldığı, toplumsal cinsiyet kalıplarından ve her türlü ön yargıdan uzak bir baroyu hedefliyoruz. Buna yönelik de önleyici, destekleyici ve güçlendirici mekanizmaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte toplumsal cinsiyet temelli şiddetten kaynaklanan ve bu gibi taciz başvurularında Kadın Hakları Merkezi’nin ve LGBTİ+ Komisyonu’nun dahil edileceği bir süreci hedefliyoruz. Aynı şekilde tüm baro organlarında taciz başvurusunu ilk değerlendiren yönetim kurulu ve kovuşturma aşamasında disiplin kurulunun toplumsal cinsiyet eğitimi almasını hedefliyoruz. Bu Politika Belgesini tüm STK’larla dayanışma içinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”