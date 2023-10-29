İzmir Barosu: Laik, demokratik cumhuriyet, bir düş değil!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 14:48

Güncelleme: 29.10.2023 - 14:48

Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını kutlarken İzmir Barosu “Cumhuriyetimiz 100 Yaşında!” başlıklı bir mesaj yayımladı.

Laikli vurgusu yapılan baronun açıklamasında şu ifadeler yer aldı.

Esareti reddeden ve boyun eğmeyen bir halkın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, emperyalist sömürgeci devletlere karşı verdiği görkemli bir Kurtuluş Savaşı’nın ardından kazanılan bağımsızlığın, laik ve demokratik bir devlet inşasına evrildiği ve cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim 1923’den bu yana tam 100 yıl geçti.

Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerinden laiklik ilkesinin apaçık ihlal edildiği bu dönemde, ülkemiz ve toplumumuz, yaşamın her alanında din olgusunun belirleyici olduğu bir zeminde yaşamaya mahkum edilmiştir. Milli Eğitim Bakanı’nın, yalnızca kız çocuklarının devam edeceği okullar açılabileceğini beyan ettiği, ÇEDES projesi ile hiçbir pedagojik eğitimi olmayan imam ve vaizlerin “manevi danışman” adı altında okullarda görev yaptığı, getirilen yeni düzenleme ile bazı okullarda din derslerinin toplam ders saatlerinin, temel derslerin toplam ders saatleriyle eşitlendiği, devletin eğitim, beslenme ve barınma konularındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle çocuklarımızın, taciz, istismar ve intihar vakalarının yaşandığı tarikat yurtlarında kalmaya mecbur edildiği bir süreci yaşıyoruz. Bakanlık kadroları, cemaatler arasında pay ediliyor, atamalarda liyakat ve hakkaniyet ilkeleri değil din temelli aidiyetler belirleyici oluyor.

Cumhuriyet, sarayın sahip olduğu sınırsız egemenliğin halka devredildiği tarihsel sürecin son adımıdır. Bugün ülkemiz, yasama organı işlevsiz hale getirildiği, yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünün gizlenilmesine gerek dahi duyulmadığı bir “tek adam rejimi” ile yönetilmektedir.

Cumhuriyet kazanımlarının geçtiğimiz birkaç on yıl içinde elimizden alındığı, cumhuriyetin temel ilkelerinden birer birer uzaklaşıldığı bu anlamlı yıl dönümünde, hamaset içeren ve cumhuriyetin özniteliklerini yok sayan, adeta sıradan bir anma gibi geçiştirilen bir kutlamayla yetinmemiz bekleniyor.

Biz avukatlar; Atatürk’ün işaret ettiği “Çağdaş Uygarlık Düzeyi” hedefine bağlı olarak, barış içinde yaşayacağımız, laik ve demokratik bir cumhuriyetin yeniden yeşereceğine ve kök salacağına dair umudumuzu paylaşıyoruz.

İzmir Barosu olarak, laik, demokratik Cumhuriyetimize sahip çıkacağımıza, yeni bir saray rejimine karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğimize söz veriyor, meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz.

Laik, demokratik cumhuriyet, bir düş değil… Başaracağız! Yaşasın cumhuriyet!” denildi.