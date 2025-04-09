İzmir Barosu Menemen Cezaevi idaresi ile görüştü

Yayınlanma: 09.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2025 - 04:00

İzmir Barosu Cezaevi Komisyonu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi avukat Ceren Şen Tosun da İzmir’de eylemlerde tutuklanan gençler için Menemen Cezaevi İdaresi ile bir görüşme yaptı.

İzmir Barosu Başkanı avukat Sefa Yılmaz, “Menemen Cezaevi’ndeki tutuklu çocuklara, cezaevi sorumluları ‘Siz teröristsiniz’ diyorlar ve ‘devletin gücünü sizlere göstereceğiz’ şeklinde konuştuklarını biliyoruz. Yani burada tutuklu olmak sizin o işkenceye maruz kalmanıza yetiyor” dedi.

Tutuklu üniversite öğrencilerinin sınavlara katılımı ve eğitim materyallerinin teslimi için görüştüklerini belirten Tosun ise Ekonomi Üniversitesi’nin her türlü desteği vereceğini ve özellikle vize sınavlarını cezaevine göndereceklerini söylediğini aktardı.

Ayrıca, sağlık problemi olan gençlerin hastaneye sevklerinin yapılmasının öncelikli konu olduğuna dikkat çeken Tosun, bu konuda gerekli işlemlerin de başlatıldığını ifade etti. Tosun, ayrıca tutuklu gençlerin kötü muamele ve darp edilmeleriyle ilgili “Darp izleriyle ilgili hukuki sürecin en kısa sürede sonuçlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.