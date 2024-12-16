İzmir Barosu: Metal işçilerinin yanındayız

Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:29

Güncelleme: 16.12.2024 - 10:29

İzmir Barosu, Birleşik Metal İş Sendikasının grev kararlarının milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla yasaklanmasına tepki gösterdi. Can Yücel’in İşçi Marşı şiirinden “Sen de o dünyadansın, sınıfın bil safa gel, Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel” dizelerini paylaşan İzmir Barosu yaptığı yazılı açıklamada, “Bu emek düşmanlığının ve Anayasa'da güvence altına alınan sendikal hakların kullanımının hukuka aykırı olarak engellenmesinin yeni bir örneğidir. Siyasi iktidar, sermayenin çıkarlarını zedeleyen işçi ve emekçilerin hak ve özgürlük mücadelelerini, ‘milli güvenliği bozmak’ gibi soyut, genel geçer bahanelerle yasaklamakta, emekçileri sefalet koşullarında yaşamaya boyun eğdirmeye çalışmakta, sermayenin yanında saf tutmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“GREV YASAĞI GERİ ALINSIN”

Anayasal haklara dikkat çekilen açıklamada, “İşçilerin ağır yoksulluk, açlık, geleceksizlik, güvencesizlik şartları altında yaşamak zorunda kalmaları, sermayenin bitmek bilmeyen kâr hırsından kaynaklanmaktadır. Haliyle ağır sömürü ve açlık koşullarında yaşam mücadelesi veren işçilerin, grev başta olmak üzere demokratik haklarını kullanması milli güvenliği bozucu nitelikte değil aksine asgari yaşam koşullarını sağlamak için zorunludur. Anayasal haklarını kullanan işçiler birlikte mücadele ederek bu zulmü, sömürü çarkını ve en temel haklarını bile kullanmalarını engelleyen anti-demokratik uygulamaları bertaraf edecek, hak ve özgürlüklerine kavuşacaktır. İzmir Barosu olarak Birleşik Metal İş Sendikası ve işçilerinin haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtiyor, grev yasağı kararının geri alınmasını talep ediyoruz” denildi.