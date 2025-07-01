İzmir Barosu'ndan belediyeye yönelik operasyona tepki: 'İzmir iradesine yönelen her türlü saldırı karşısında görevimizin başındayız'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında sabah saatlerinde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dönemin bazı üst düzey bürokratları ve İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındı.

İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada, gözaltı operasyonuna karşın, "İkametgahları, işyerleri belli; çağrıldıkları takdirde ifadeye gidecek olan kişilerin şafak operasyonu ile gözaltına alınmasının başka bir açıklaması bulunmamaktadır" denildi.

"YARGI SÜRECİNİN İŞLETİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Barodan yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve çok sayıda belediye bürokratına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni kriminalize etmeye ve masumiyet karinesini kamuoyu nezdinde yok saymaya yönelik açık bir girişimdir.

İkametgahları, işyerleri belli; çağrıldıkları takdirde ifadeye gidecek olan kişilerin şafak operasyonu ile gözaltına alınmasının başka bir açıklaması bulunmamaktadır.

Kaybedilen seçimlerin yargı eliyle geri kazanılmaya çalışıldığı; demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve temel hak ve özgürlüklerin yok edilmek istendiği bir engizisyon iklimi yaratılmak istenmektedir. Ancak bilinmelidir ki; bu çabalar demokrasi, hukuk devleti ve özgürlük mücadelesi karşısında kaybetmeye mahkûmdur.

Gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması; evrensel hukuk ilkelerine, adil yargılanma hakkına ve insan onuruna saygılı bir yargı sürecinin işletilmesi gerekmektedir.

İzmir Barosu olarak; süreci yakından takip ettiğimizi ve İzmir halkının iradesine yönelen her türlü saldırı karşısında görevimizin başında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz."