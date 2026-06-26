İzmir Barosu'ndan Onur Yürüyüşü yasağına dava: ‘Hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmıyor’

İzmir Barosu, İzmir Valiliği'nin 14. İzmir Onur Yürüyüşü kapsamında kent genelinde yapılması planlanan tüm açık alan etkinliklerini yasaklayan kararına karşı yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.

Barodan yapılan açıklamada, Valiliğin 26 Haziran Cuma günü mesai bitiminde internet sitesinden yayımladığı kararla, Onur Yürüyüşü kapsamındaki tüm açık alan etkinliklerinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, valilik kararında LGBTİ+ bireylerin barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının "genel ahlak", "toplumun tepkisi", "provokasyon ihtimali" ve "kamu düzeni" gibi soyut gerekçelerle sınırlandırıldığı ifade edildi.

İdarenin görevinin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanan yurttaşların güvenliğini sağlamak olduğu vurgulanan açıklamada, olası tehdit ve saldırılara karşı gerekli ve ölçülü tedbirlerin alınması gerektiği kaydedildi.

İzmir Barosu, önceki yıllarda Onur Haftası ve Onur Yürüyüşü etkinliklerine getirilen benzer yasaklara karşı açılan davalarda idare mahkemelerinin bu işlemleri hukuka aykırı bulduğunu hatırlatarak, "Buna rağmen idarenin aynı nitelikte yasaklama işlemleri tesis etmekte ısrar etmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Baro açıklamasında ayrıca, yargı kararlarında da tespit edildiği üzere Onur Yürüyüşü'nün çoğulculuğa ve barış içinde bir arada yaşamaya katkı sağlayan, demokratik toplumda korunması gereken temel hak ve özgürlüklerden biri olduğu belirtildi.

İzmir Barosu, Anayasa'ya, uluslararası sözleşmelere ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu savunduğu valilik kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtığını kamuoyuna duyurdu.