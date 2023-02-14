İzmir Barosu: Seçimler vaktinde yapılmalı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 16:33

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 16:33

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine giden İzmir Barosu, tespitlerini paylaşarak iktidara seçim çağrısı yaptı.

Depremden sonraki süreçte devlet tarafından yürütülen çalışmaların yetersizliğine vurgu yapan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz depremin etkili olduğu bölgelerden İzmir’e yönelik büyük bir göç beklediklerini ifade ederek, “Yaklaşık 400 bin yurttaşımızın bölgeden İzmir’e geleceği düşüncesindeyiz. Dün Antalya’ya yardım tırı yolladık, oraya da göçler başlayacak. Özellikle göç alan illerde sıkıntılar artarak büyüyecek. Bizler 10 ilin barosu olarak yardım kampanyalarımızı uzun soluklu yapmayı planlıyoruz. Artık birlikte bir şeyleri çözmek zamanı. Çünkü devletin yetersizliği kendini bölgede gösterdi” diye konuştu.

“SEÇİMLERİ ENGELLEYEN FİİLİ BİR DURUM YOK”

Yılmaz ayrıca seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu seçimlerin ertelenmesini gerektiren hiçbir fiili durum yok. Yapılmaz ise çok büyük bir yanlış olur. Artık demokratik bir sürecin başlaması gerekir. Anayasanın hükmü çok açık, savaş hali dışında asla seçimler ertelenemez, mümkün değil” ifadelerini kullandı.