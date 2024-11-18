İzmir Barosu: Teğmenlerin yanındayız!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:34

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:34

İzmir Barosu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atan ve okulunu birincilikle bitiren Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Akarsu’nun TSK’den ayırma cezası istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesini kınadı.

“İfade Özgürlüğü Cezalandırılamaz, Teğmenlerin Yanındayız!” başlıklı yapılan açıklamada, “Toplumun her alanı gibi ordunun da tekkeleşmesi, tarikatlaşması, müritleşmesi için çabalayan siyasi iktidar, bu alanda kendisine aykırı her sesi bastırmak istemektedir. Okulunu birincilikle bitiren bir kadın askerin Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri olduğunu seslendirmesine gösterilen tavır, aslında iktidarın hiç hazzetmediği ve kazanımlarına topyekün saldırdığı Mustafa Kemal’e tahammülsüzlüktür. Bu tahammülsüzlük, Anayasa'da garanti altına alınan hak ve özgürlüklere, ifade hürriyetine, laikliğe ve demokrasiye karşıdır. Mürit olmayan, aklı, vicdanı, irfanı hür kimseleri hiçbir kurumda istemeyenler, cumhuriyetin kazanımları ve cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal’in aydınlanma ve bağımsızlık fikri karşısında yenilmeye mahkumdur” ifadeleri kullanıldı.