İzmir Barosu ve Filistin Barosu arasında işbirliği protokolü

Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:45

Güncelleme: 11.12.2024 - 11:45

Filistin Barosu Başkanı Av. Fadi Abbas, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde İzmir Barosu’nu ziyaret etti. İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ile Av. Fadi Abbas, birlikte iki kurum arasında işbirliği protokolünü imzalandı.

Başkanı Av. Yılmaz, İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Emre Öktem ve yönetim kurulu üyesi Av. Erdem Oktar tarafından ağırlanan Abbas, imzalanan bu işbirliğiyle iki baro arasında mesleki ve insan hakları temelli ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. İmzalanan protokol, başta avukatların mesleki gelişimini desteklemek ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek olmak üzere çeşitli alanlarda ortak çalışma hedeflerini içeriyor. İşbirliği kapsamında avukatlar için meslek içi eğitimlerin geliştirilmesi sürecine katkıda bulunmak, zorunlu ceza hukuku sistemi konusunda işbirliği yapmak ve uluslararası insan hakları örgütlerine başvuru süreçlerinde ortak hareket edilecek.

İşbirliğinin somutlaştırılması amacıyla; ilgili merkezlere yapılacak ziyaretler, çalışma planlarının oluşturulması ve interaktif programlar hazırlanması öngörülüyor. Ayrıca, uzman ve çalışma grupları oluşturularak bu işbirliği daha etkin bir şekilde yürütülecek.

İnsan Hakları Günü’nde bu protokolü imzalamış olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, “İzmir Barosu olarak her zaman insan hakları mücadelesine katkı sağlamayı ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmeyi görev biliyoruz. Filistin Barosu ile bu işbirliğimiz, evrensel hukuk değerlerini savunma yolunda önemli bir adım olacaktır." dedi.