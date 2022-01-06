İzmir Barosu verileri açıkladı: En az 1470 çocuk cinsel istismar mağduru!

06 Ocak 2022 Perşembe, 16:20

Çocukların hak arama özgürlüklerine ilişkin yaşanan sorunların pandemi döneminde artarak devam ettiğine vurgu yapılan İzmir Barosu raporunda, cinsel istismar vakalarının da yükseldiğine dikkat çekildi.

İzmir Barosu’nun zorunlu vekillik kapsamında, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan cinsel suç mağduru çocuklar için yaptığı görevlendirmelerden çıkan sonuçlarda, koruyucu önlemlerdeki yetersizlik ile cezasızlık politikası gibi etmenlerin vakaları arttıran başlıca sebepler olduğu tespit edildi.

Mağdur çocuk sayısındaki artış karşısında acil eylem planı geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyan rapora göre, 2020 yılında çocukların mağdur olduğu cinsel istismarı suçu için İzmir Barosu tarafından yapılan toplam görevlendirme sayısı 1078 iken, Kasım 2021 itibariyle bu sayının 1470’e ulaştığı görüldü.

İzmir Barosu’nun istismar suçlarının önüne geçilmesi için acil eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak şu açıklamayı yayımladı:

“Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 7 gün 24 saat ulaşılabilecek aktif ve derhal yanıt veren bir ihbar ve destek hattı oluşturulmalı ve bu hatlar çocuklar tarafından bilinir kılınmalıdır. Mağdurların kolay ve hızlı bir şekilde adalete erişimleri için önlemler alınmalı, güçlendirilmiş hukuki yardım almaları sağlanmalıdır. Kadın ve çocuklara yönelik olarak artan ev içi şiddete ve cinsiyete dayalı şiddete ilişkin gerek medya, gerekse de uzaktan eğitim programı kullanılarak farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları arttırılmalıdır. Çocukların siber suçlara ve çevrim içi cinsel istismara maruz kalma riskini ortadan kaldıracak politikalar geliştirilmeli, çocuklara dijital okur yazarlık dersleri verilmelidir. Cinsiyete dayalı şiddet verileri ivedilikle toparlanmalı, kayıt altına alınmalı ve kamuoyu ile paylaşılarak görünürlüğü arttırılmalıdır. Kamusal alanlar güvenilir ve çözüm geliştirici hale getirilmelidir. Cezasızlık politikasına derhal son verilmeli, yasalar gerektiği gibi uygulanmalıdır.”