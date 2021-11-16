İzmir Barosu’ndan 'arabuluculuk' tepkisi: 2500 hukukçu mağdur

16 Kasım 2021 Salı, 14:08

2019 yılında yapılan arabuluculuk sınav sonuçlarıyla ilgili yaşanan skandala bir tepki de İzmir’den geldi. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sınavdaki bazı soruların hatalı çıkması sebebiyle 2500’ü aşkın hukukçunun mağdur edilmesiyle ilgili olarak İzmir Barosu, ‘Garabet’ olarak nitelediği sistemin tümden iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel “Bir sınavı yapmayı sınav sonuçlarını değerlendirmeyi beceremeyeceksiniz, eşit konumda olan insanların bir kısmını sistemin içine alacaksınız, bir kısmını dışında tutacaksınız ve sonra da bunun adına hukuk devleti ya da demokrasi diyeceksiniz. Böyle bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değil. Meslektaşlarımızdan istenen bir başka garabet daha var. Yıllardır avukatlık yapan, belli bir sicilin üzerindeki avukatlara ‘Sizin hakkınızda güvenlik soruşturması yapıyoruz’ demek kimsenin haddine değil. Bir güvenlik soruşturmasına tabi tutarak avukatları arabuluculuk yaparsın ya da yapamazsın değerlendirmesine tabii tutmak kimsenin haddine değil. Bu garabetin de tümüyle ortadan kaldırılması gerekir” dedi.