İzmir Barosu’ndan Can Atalay tepkisi: Halk iradesi gasp edildi

Yayınlanma: 13.07.2023 - 22:58

Güncelleme: 13.07.2023 - 22:58

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye talebi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedildi. Karara tepki gösteren İzmir Barosu, yazılı bir açıklama yaparak milletin iradesinin yok sayıldığını bildirdi.

14 Mayıs genel seçimlerinde Hatay’dan milletvekili seçilen Avukat Can Atalay'ın tahliyesine yönelik talebin Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedildiği hatırlatılan açıklamada, “Bu karar, demokrasiyi ve milletin iradesini mahkeme aracılığıyla ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. Türk milleti adına karar verdiğini söyleyen Mahkeme’ye Hatay'da oy vererek Avukat Can Atalay'ı Meclis’e gönderen iradenin "millet iradesi" olduğunu, Hatay'da oy veren yurttaşların da "millet" olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz” denildi.

“HİÇBİR MAKAM, HALK İRADESİNİN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR”

Yargıtay’ın kararının Anayasa ile bağdaşmadığı belirtilen açıklamada; “Mahkemenin kararı ile gerekçesinde yer verdiği "egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu” şeklindeki Anayasa hükmünün asla bağdaşmayacağı, kararın bu haliyle Anayasa'yı da ihlal ettiği bilinmelidir. Karar, bağımlı yargı aracılığıyla halk iradesinin gaspı anlamına gelmektedir. Avukat Can Atalay, milletin iradesi ile seçilmiş ve Millet Meclisi’nde temsilcisi olması istenmiştir. Hiçbir makam, halk iradesinin üstünde değildir. Avukat Can Atalay, derhal serbest bırakılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.