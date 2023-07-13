Son dakika... Yargıtay'dan Can Atalay için yapılan tahliye başvurusuna ret

Yayınlanma: 13.07.2023 - 18:17

Güncelleme: 13.07.2023 - 18:57

Gezi tutuklusu Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilmesine rağmen Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutulmaya devam ediyor.

YARGITAY OYBİRLİĞİYLE REDDETTİ

Atalay'ın milletvekili seçilmesinin ardından Anayasa'nın 83. maddesi kapsamınca serbest bırakılması için Yargıtay'a başvuruldu. Ancak başvuruyu görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay’ın avukatlarının tahliye talebini oybirliğiyle reddetti.

Ret kararı veren Yargıtay, Atalay’ın “bir plan dahilinde yürütülen kalkışma hareketinin başlaması ve tüm ülke sathına yayılarak derinleştirilmesi kapsamında faaliyetlerinin bulunduğunu” belirtti. Daire, “kalkışma sürecinde yaptığı paylaşımlar ve eylem çağrılarının, şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırlayan Taksim Dayanışma’sının etkili üyelerinden olduğunu” savundu.

İTİRAZ YOLU AÇIK

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ayrıca, kararın Yargıtay 4.Ceza Dairesi’ne itiraz yolunun açık olduğunu da vurguladı.

TİP’TEN İLK TEPKİ GELDİ: #CANÇIKACAK

Kararın ardından TİP'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, '#Cançıkacak' etiketi kullanılarak “Saray’a ve onun talimatıyla çalışan yargıya boyun eğmeyeceğiz. #CanÇıkacak, mücadele sürecek!” ifadelerine yer verildi.

18 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

14 Mayıs'taki seçimde TİP Hatay Milletvekili seçilen avukat Atalay, Gezi Davası kapsamında geçtiğimiz yıl 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

MADDE 83'E RAĞMEN

Anayasa’nın 83. maddesinde yer alan "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz" ifadeleri kapsamında milletvekili seçilen Atalay'ın serbest bırakılması gerekirken; 2 aydır tahliye edilmiyor.