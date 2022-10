İzmir Barosu’ndan Fincancı çıkışı: Bağımlı yargı işbaşında

26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:14

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alındı. Karara tepki gösteren İzmir Barosu, yayımladığı açıklamayla kararın siyasi olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Türk Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Hem bu kişiyle hem bu kurumla ilgili adımlar atılacak" açıklamalarından sonra Fincancı'nın gözaltına alındığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

SEDAT PEKER HATIRLATMASI

“Şebnem Korur Fincancı’nın daha önce savcılığa başvurarak ifade vermeye hazır olduğunu belirtmiş olmasına ve CMK madde 91'in açık hükmüne rağmen yapılan bu hukuksuz gözaltı, tüm ulusal ve evrensel hukuk kurallarını yok sayarak bir şova dönüştürülmüştür. Bir suç örgütü liderinin itirafları konusunda üç maymunu oynayan savcılık, Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını talimat kabul ederek gerçekleştirdiği işlemle, bir kez daha iktidara bağımlı olduğunu göstermiştir.

“SEÇİM ÖNCESİ GÖZDAĞI”

“Savcılık tarafından, kamuoyuna yansıyan ve suç teşkil eden bir eylemin soruşturulmasını ve hakikatin ortaya konulmasını isteyen açıklaması dışında bir eylemi olmayan Şebnem Korur Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi başkanlığından da alınmasına yönelik talepte bulunulmuştur. Bu talep; hukuksuzluğu bir yana, siyasal iktidarın yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde tüm sivil toplum ve meslek kuruluşlarına gözdağı verme, onları pasifize etme ve toplumda korku yaratma amacını gütmektedir.”

“DERHAL SERBEST BIRAKILMALI”

“Şebnem Korur Fincancı'nın bağlılık yemini ettiği "iyi hekimlik" insanın sağlık içinde yaşamasını engelleyen her türlü eylemin karşısında olmayı gerektirir. Bu nedenle, ettiği yeminin gereğini yerine getiren Şebnem Korur Fincancı, derhal serbest bırakılmalıdır. Nefret söylemi ve şiddet çağrısı içermeyen her düşünce açıklamasına saygı duyulmalı, düşüncelerini açıklayanlar ceza baskısı ile karşı karşıya bırakılmamalıdır. İzmir Barosu olarak yaşamını insan hakları mücadelesine adamış, "iyi hekimlik" ilkelerini her ortamda savunan Dr. Şebnem Korur Fincancı üzerinden toplumu sindirme amacı taşıyan bu hukuksuz uygulamanın karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”