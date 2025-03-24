İzmir Barosu’ndan gözaltılara tepki: Derhal serbest bırakın

Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:50

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:50

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sürerken bu sabah polis İzmir’de birçok gözaltı yaptı. Gözaltına alınanlar arasında Türkiye Barolar Birliği İzmir Delegesi ve İzmir Barosu eski başkanı Av. Özkan Yücel ile Av. Göksel Akbaba da yer aldı. Gözaltılara tepki gösteren İzmir Barosu yazılı bir açıklama yaparak avukatların serbest bırakılmasını talep etti.

Yapılan açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde, İzmir Barosu önceki dönem başkanlarından ve bu dönem Türkiye Barolar Birliği İzmir Delegesi olan Av. Özkan Yücel ve Av. Göksel Akbaba, evlerinden gözaltına alınmıştır. Hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşülmüş; hem günlerdir TEM ve Bozyaka Emniyet Amirliği’nde hukuksuz şekilde gözaltında tutulan hem de bugün gözaltına alınan meslektaşlarımız serbest bırakılana kadar adliye içindeki nöbetimizin sürdürüleceği belirtilmiştir. Avukatlara ve avukatlar üzerinden tüm topluma büyük bir korku dalgası yaratılmak istenmektedir. Bu operasyonları yürütenler şunu iyi bilsinler: Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz! Tüm basını ve meslektaşlarımızı, İzmir Adliyesi içerisindeki nöbetimize davet ediyoruz. Meslektaşlarımızı ve protestolarda gözaltına alınan tüm yurttaşlarımızı derhal serbest bırakın!” denildi.

Baro İzmir Adliyesi önünde toplanmak için çağrı yaptı.