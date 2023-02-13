İzmir Barosu’ndan işkence görüntülerine tepki: Devlet, işkence suçunun failidir!

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 10:15

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 10:15

İzmir Barosu, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgedeki kolluk güçleri ve kimliği belirsiz meskeli kişilerin 'yağmacı' suçlamasıyla yakaladıkları kişilere işkence yaptığı görüntülere tepki gösterdi.

Yapılan yazılı açıklamada “Depremin yarattığı felaket sonrasında; devletin yardım dağıtmada yetersiz kalması sonucunda "barınma ve beslenme" gibi temel ihtiyaçları devlet tarafından giderilemeyen insanların, bu ihtiyaçlarını kendi çabaları ile gidermeye çalıştıklarının anlaşıldığı görüntüler ortaya çıkmıştır. Sosyal medyada yağmacı olarak lanse edilen kişilerin; polis ve asker üniformalı kişilerce işkenceye uğratıldığı, sivil kişilerce de kötü muameleye maruz bırakıldığı bu görüntüler, sosyal medyaya servis edilmiştir”denildi.

“DEVLET, İŞKENCE SUÇUNUN FAİLİDİR”

“Devlet, deprem bölgesinde kontrolü kaybetmiştir” diye devam eden açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ne yaşama, barınma ve beslenme hakkını koruyabilmekte ne de işkence yasağına karşı önlem alabilmektedir.

Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler ve Anayasa’daki hükümlerde de açıkça belirtildiği üzere işkence her koşulda yasaktır. Hiçbir istisna hali işkenceyi meşru ve haklı kılmaz. Devlet, işkence yapmama yükümlülüğü altında olduğu gibi aynı zamanda işkenceyi önleme yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen devlet, işkence suçunun failidir.

Deprem bölgesinde veya herhangi bir olağanüstü durumun yaşandığı bir yerde hangi suçu işlediği iddia edilirse edilsin hiç kimseye işkence yapılamaz. Bu "amasız ve fakatsız" kabul edilmesi gereken bir durumdur. İşkence yapılmaması gibi işkencenin olumlanmaması da gerekmektedir. Depremde yaşanan yıkımın ve sonrasında ortaya çıkan yaşamsal ihtiyaçların karşılanamamasının tek sorumlusunun; imar afları çıkartan, gerekli ve yeterli denetimi yapmayan, liyakatsiz kadroları yetkilendiren devlet olduğu unutulmamalıdır.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının sosyal medyadaki görüntülerde insanlara işkence yapan kişileri ivedilikle tespit etmeleri ve haklarında yasal süreci başlatmaları hukukun ve kanunların gereğidir. Savcılıkları hukuku uygulamaya davet ediyoruz.”

İşkencenin, insanlığa karşı bir suç olduğunu ve işkence yasağının istisnasız kabul edilmesinin insanlığın asgari standartlarından biri olduğunu hatırlatıyor, İzmir Barosu olarak tereddütsüz şekilde işkencenin ve işkence yapanların karşısında olduğumuzu bildiririz.