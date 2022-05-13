İzmir Barosu’ndan ‘Kaftancıoğlu’ tepkisi: Kral çıplak
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararına bir tepki de İzmir Barosu’nda geldi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı ceza Yargıtay tarafından onandı. 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi. Karara bir tepki de İzmir Barosu’nda geldi.
İzmir Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kirli siyasi emelleriniz uğruna yargıyı araç haline getirdiğiniz ve bu yolla tüm muhalifleri, 'Kral çıplak' diyen herkesi susturmayı hedeflediğiniz yalnızca malumun ilamı. Ne yaparsanız yapın, bağımlı mahkemelerinizin değil tarihin hükmü yürürlüktedir. Ve bu hüküm, halkın ve yurdun özgürlüğüdür. Cezaevindeki tüm siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalı, siyasetçiler hapishanelerle tehdit edilmemelidir. Sır döküldü, yaratmak istediğiniz koyu karanlıkta faşizmin yüzü daha net seçilir oldu. Tehditlerinize, aba altından sopa göstermelerinize aldırmıyoruz. Bir kez daha sesleniyoruz: Kral çıplak” denildi.
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