İzmir Barosu'ndan Madımak tepkisi: Hukuk tarihimizde kara leke

Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:29

Güncelleme: 15.09.2023 - 11:29

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli’nde 33 aydının yakarak katleden firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılandığı Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Mahkeme 30 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi.

"HUKUK TARİHİMİZE YENİ BİR KARA LEKE"

Karar tepki gösteren İzmir Barosu yaptığı açıklamada "Mahkeme; verdiği bu karar ile 'Şeriat isteriz', 'Laiklik gidecek, şeriat gelecek' sloganlarıyla 'Madımak Katliamı'nı gerçekleştirenleri, 'Çok şükür, otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir' sözleriyle zamanın siyasi iktidarı, şimdinin siyasi zihniyetini aklamıştır. Mahkeme, gerçekleri ortaya çıkarmak suçlulardan hesap sormak yerine, 30 yılın sonunda, hukuk tarihimize yeni bir kara leke çalmış; bu karar, cezasızlık politikalarının son örneği olmuştur.

Hepimiz biliyoruz ki “Madımak Katliamı” bir insanlık suçudur ve insanlığa karşı işlenen suçlar, zamanaşımına uğramaz. 33 canımızı katledenlerin de onların katline göz yumanların da hesap vermeleri için mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadeleri kullanıldı.