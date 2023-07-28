İzmir Barosu’ndan milletvekillerine mektup: Desteğinizi bekliyoruz

Yayınlanma: 28.07.2023 - 14:49

Güncelleme: 28.07.2023 - 14:49

İzmir Barosu, TBMM’nin 28. döneminde seçilen hukukçu milletvekillerine mektup gönderdi. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz imzalı mektupta avukatlık mesleğinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığına dikkat çekilerek 14 başlıkta yasal çözüm önerileri yer aldı.

Milletvekillerinden gerekli düzenlemeler için destek istenilen mektupta, “Yargının kurucu unsuru olan savunma mesleğini sürdüren biz avukatlara yönelik ekonomik ve fiziki şiddetin son bulması, mesleğimizi, hak ettiğimiz ve emeğimizin karşılığını alacağımız bir zeminde, avukatlık mesleğinin saygınlığına ve onuruna uygun şekilde sürdürebilmemiz için gerekli düzenlemelerin yasalaşması sürecinde desteğinizi bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“MESLEKTAŞLARIMIZ YAŞAMLARINA SON VERİYOR”

Son 20 yıl içinde çoğunluğu genç olmak üzere 100’den fazla avukatın intihar ettiğine dikkat çekilen mektupta , intiharların en büyük sebeplerinden birinin ekonomik olduğu ve ekonomik talepler de yer aldı. Mektupta ayrıca son 20 yılda 500’den fazla avukatın mesleğini yaptığı sırada fiziksel saldırıya uğradığı belirtilerek “Duruşma salonlarından yaka paça dışarıya çıkarılıyoruz ya da duruşma salonlarına sokulmuyoruz, biber gazı müdahalesine maruz kalıyoruz, tehdit ediliyoruz, adliyelerde, haciz mahallerinde saldırıya uğruyoruz, öldürülüyoruz, sakat kalıyoruz. Her nedense saldırıların failleri ise bir ‘kamu’ görevlisine saldırdıkları halde ödül gibi ceza aldıklarından olsa gerek yeni saldırıların da hedefi haline getiriliyoruz” denildi.

“İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ KOŞULLAR GÖREVİMİZİ YAPMAMIZA ENGEL”

Avukatların 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 1. maddesinde tanımlandığı üzere yargının kurucu unsuru, olmazsa olmazı olduğu dile getirilen mektupta “Avukatlık mesleğinin getirildiği nokta ve içinde bulunduğu koşullar, yargıdaki asli görevlerimizi gereği gibi yapmamızı engellemektedir. Hukuk kuralları içinde var olan bir hakkın tespiti, teslimi için çalışıyoruz. Anayasa’nın 2. maddesinde tanımı yapılan “laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin” tüm kurum ve kurallarının yerle bir edildiği, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerinin yok sayıldığı bir düzende görev yapıyoruz. Avukatın gereksiz görülmediği, savunmanın yok sayılmadığı bir yargı düzeni istiyoruz. Sahip olduğumuz donanımın, en önemlisi emeğimizin karşılığı olan, hak ettiğimiz koşullarda yaşamak istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İZMİR BAROSU’NUN TALEPLERİ

Barodan gönderilen mektupta talep edilen yasal düzenlemeler şu şekilde: