İzmir Bayraklı'da sır olay! Derin dondurucuda üç şahsın cansız bedeni bulundu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi bulundu.
İzmir Bayraklı'daki bir evde 3 şahsın cansız bedeni bulundu. Şahısların cesetlerinin parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulunduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
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