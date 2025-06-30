İzmir, Bilecik ve Hatay'da yangın felaketi... Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: 2 ilde 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı!

Yurdun farklı bölgelerinde başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri başta olmak üzere, Manisa ve Antalya'da da yangınlara müdahaleler sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan son duruma ilişkin bilgiler geldi.

İKİ KENT İÇİN FLAŞ KARAR

Yerlikaya orman yangınlarının vurduğu 2 ilde 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı. İlk belirlemelere göre; Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı.

İlk belirlemelere göre;

Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır;

İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü.

Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı.

AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.

Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."