İzmir Buca'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 07:50

Güncelleme: 18.09.2023 - 11:45

Buca ilçesine bağlı Doğancılar Mahallesi ile Torbalı ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi arasında, dün saat 23.10'da çıkan orman yangı yoğun müdahaleler sonrası kontrol altına alındı.

Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yöre halkı arasında paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye giden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, BUCAKUT ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter ve 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozer ile alevlere müdahale etti.

BAŞKAN KILIÇ, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

BUCAKUT ekibiyle sabah saatlerine kadar olay yerinde kalan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin canla başla çalıştıklarını söyledi. Rüzgâr nedeniyle ekiplerin büyük zorluk yaşadıklarını da belirten Başkan Erhan Kılıç, “Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir yangın sadece bulunduğu yeri değil, hepimizin içini de yakıyor. Kentimizin akciğerleri konumundaki köyler bölgemizde gece yaşanan yangın hepimizi çok üzdü. Tesellimiz en az zararla atlatmış olmamız. Umarım tekrarının yaşanmaması için herkes çok daha duyarlı olur” diye konuştu.