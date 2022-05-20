İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası yıkılıyor

20 Mayıs 2022 Cuma, 17:20

Depremde zarar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ana hizmet binasında yıkımı başladı. Asbest önlemlerini alan yüklenici firmanın, çalışmaları 90 gün içerisine tamamlaması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yıkımın ardından alanı daha küçük bir yapıyla değerlendirecek. Yeni bina mimari proje yarışması ile belirlenecek.

İki aşamalı yarışmaya ulusal ve uluslararası arenadan katılım sağlanabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yıkılacak binanın yerine başkanlık ve belediye meclis salonunun bulunacağı, tarihi meydanla uyumlu daha küçük bir yapı planlandığını açıklamıştı.

38 YIL HİZMET VERDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın projelerine 1966 yılında açılan “Mimari Proje Yarışması” ile karar verilmişti. Binanın inşaatı 1968 yılında başlamış ancak açılışı 1982 yılında yapılmıştı.