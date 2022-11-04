İzmir Büyükşehir Belediyesi depremin ardından teyakkuza geçti

04 Kasım 2022 Cuma, 13:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sabah saat 03:29’da kentte yaşanan 4.9 büyüklüğündeki Buca Depremi sonrasında tüm birimleriyle harekete geçti. 30 ilçede 65 itfaiye ekibi devriyeye çıkarak 30 ilçede geniş çaplı hasar tespiti yaptı.

Buca, Karabağlar, Gaziemir ilçelerinde çökme, sıva düşmesi, kapı sıkışması, binada çatlak ve tahliye talebi olmak üzere gelen 21 ihbar değerlendiren itfaiye ekipleri gerekli müdahaleleri yaptı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Buca Hasanağa Bahçesi'nde yurttaşlara çorba dağıttı.

İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hasar tespit raporu İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

YIKILAN MİNARE İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Depremden dolayı minaresi yıkılan Selahattin Oğlu Camiisi'nin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Buca'da oturulamayacak durumda olan 4 adresteki yurttaşlar itfaiye ekiplerinin kontrolünde tahliye edildi. Karşıyaka ilçesinde depremden dolayı bina dış cephesinden düşen sıva nedeniyle gerekli güvenlik önlemi alındı. Fevzi Paşa Bulvarı üzerindeki tarihi bir yapının duvarından dökülen taşların tehlikeye neden olmaması için binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı da gerekli çalışma yapmak üzere Fevzi Paşa Bulvarı'na yönlendirildi.

Buca'da evleri tahliye edilen yurttaşlara İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından battaniye ulaştırıldı.