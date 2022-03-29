İzmir depreminde mağdur olan kadınlardan hakları için oturma eylemi
Depremzede anneler, verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle AKP il binası önünde oturma eylemi yaptı. AKP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kandil, “Buraya şov yapmaya gelmişsiniz”diyerek polise “Kovun” bunları ifadelerini kullandı.
İzmir depremiyle mağdur olan depremzede anneler, iktidarın sözünü tutmaması üzerine AKP il binası önünde oturma eylemi yaptı. Annelere polis ve AKP’liler engel oldu. İl başkanı, “Buraya şov yapmaya gelmişler kovun bunları” diyerek dışarı çıkarttı.
İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde 117 kişi yaşamını yitirdi. Evleri yıkılan ve ağır hasar alan 80 bin yurttaş mağdur oldu. İktidar, İzmir depreminde evleri yıkılan depremzedelere para karşılığı ev yaptı. TOKİ’nin inşa ettiği evler anahtar teslim tamamlanacaktı. Ama öyle olmadı. Konutlarda 22 ayrı kusur çıktı.
Binalarda elektrik ve su bağlı değil, asansör ise çalışmıyor. Kolonlar ve duvarlarda yarıklar ise korkutuyor. Üstelik hasar görmüş evlerini kentsel dönüşüm kredisi çekerek yenilemek isteyen depremzedeler kredi de verilmiyor. Yurttaşlar sorunlarının çözümü için AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP’ye çağrı yapmış, çözüm masasına CHP dışında katılan parti olmamıştı. Tüm girişimlere rağmen mağduriyetleri giderilmeyen depremzede anneler soluğu İzmir AKP İl Başkanlığında aldı.
Bina önünde “AKP biz mağduruz”, “Artık bıçak kemiğe dayandı” slogan atan anneler il başkanıyla görüşmek istedi. Ancak il başkanı edip odasından çıkmadı. Bunun üzerine anneler bina önünde oturma eylemi yaptı.
‘ŞOV’ SUÇLAMASI
AKP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kandil, depremzede anneleri polise talimat vererek içeri aldırmadı. Kadınları şov yapmakla suçladı. Kandil, “Size yeterince hizmet yaptık. Buraya şov yapmaya gelmişsiniz”diyerek polise “kovun” bunları dedi. Bazı depremzedeler bu sözler üzerine ağladı. İl başkanıyla görüşemeyen anneler eylemlerini sonlandırdı.
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