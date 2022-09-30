İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı davası ertelendi
İzmir'deki depremde en fazla can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla ikisi tutuklu 13 kişinin yargılandığı davada tanıklar dinlendi.
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar mimar A.S.B. ve yapı müteahhidi H.H.Ö, SEGBİS üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
Tanıklardan G.E, binadaki diş hekimliği muayenehanesinde çalıştığını, deprem anında binada olduğunu, diş hekiminin uyarısıyla dışarı çıktığını anlattı.
Çıkarken binanın merdiven kenarlarının çatladığını, asansör camlarının kırıldığını gördüğünü anlatan G.E, hemen ardından binanın yıkıldığını ifade etti.
G.E, aynı binada uzun yıllardır çalıştığını ifade ederek, "Kolon kesme, duvar yıkılması gibi bir durum olmadı. Daha önce de küçük depremler oldu çıkmadık, bekledik." diye konuştu.
Bina görevlisi M.G. ise 2011'den bu yana görev yaptığı binayı denetlemek için Bayraklı Belediyesinden ekiplerin geldiğini, bazı katlarda testler yapıldığını ifade etti.
DAVA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, tahliye talep eden tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 11 Kasım'a erteledi.
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.
Binanın yıkılmasında sorumlulukları bulunduğu iddiasıyla 13 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştı.
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