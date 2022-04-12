İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde görev değişimi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Nisan ayı ilk birleşiminde encümen ve ihtisas komisyonlarının üyeleri seçimle belirlendi. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekilliği’ne İsmet Orhan seçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ise Murat Aydın oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde yapıldı. Oturumda Suat Çağlayan’dan boşalan İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekilliği görevine CHP Meclis Üyesi İsmet Orhan seçildi.
Meclis oturumunun başında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekilliği görevine CHP Meclis Üyesi Murat Aydın’ın seçildiğini açıkladı. Tüm meclis üyelerinden helallik isteyerek geride kalan tartışmaların İzmir için yapıldığını ifade eden Özuslu, “Bugüne kadar onurla sürdürdüğüm CHP Grup Başkan Vekilliği görevini Murat Aydın arkadaşıma devretmiş bulunuyorum. Bu bir nöbet değişimidir. Siyaset uzun süreli bir yoldur. Önemli olan bu yolda size tevdi edilmiş, sizin üstlendiğiniz görevleri layıkıyla, onurunuzla yürütebilmektir. Üç yıl boyunca bu ilkelerden ve partime sadakatten ayrılmayarak görevimi sürdürdüm” diye konuştu.
Meclis oturumunda encümen ve ihtisas komisyonları için de seçim yapıldı. Gizli oy yöntemiyle yapılan encümen seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi encümen üyeliklerine Yeşim Tekoğlu, Erhan Uzunoğlu, Serkan Kalmaz, Nilüfer Bakoğlu Aşık ve İlhan Özköse seçildi. ESHOT İdare Encümeni üyeleri ise Kazım Çam, Memet Maltepe ve Ali Gül oldu.
24 ihtisas komisyonunun üyeleri ise oy birliğiyle seçildi. Yapılan seçimler sonrası komisyonlar şu isimlerden oluştu:
- İmar ve Bayındırlık Komisyonu: İrfan Önal, Murat Aydın, Ali Bor, İbrahim Ulaş Polat, İlhan Dal, Kemal Sevinç, Özgür Hızal, Hüsnü Boztepe, Ayşegül Duran Türker,
- Çevre ve Sağlık Komisyonu: Seda Öztüre, Saadet Çağlın, Cindi Can Polat, Alpaslan Bilen, Özkan Yıldız, Sedat Sarı, Selma Kısa, Metin Yaşar, Erol Çomak
- Plan ve Bütçe Komisyonu: Bülent Sözüpek, Bülent Köklü, Ceyhan Kayhan, Şerif Sürücü, Nuri Caferoğlu, Gamze Gül Çamur, Fatih Taştan, Erhan Çalışkan, Fikret Mısırlı
- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Şamil Sinan An, Fikret Aktaş, Mehmet Türkmen, Sıla İlgi Akkaş, Cenap Börühan, Özkan Yıldız, Fırat Eroğlu, Mehmet Pınar, Ümit Cingöz
- Ulaşım Komisyonu: Raşit Dirim, Ali Gül, Mehmet Onur Başar Üçkan, Özan Parlar, Hüseyin Ünal, Sedat Sarı, Semih Yalın, Murat Öncel, Selahattin Şahin
- Hukuk Komisyonu: Ufuk Yörük, Gamze Gül Çamur, Sultan İpekli, İbrahim Ulaş Polat, İzel Zenginobuz Derinsu, Bahar Gürsul, Burçin Kevser Sevil, Fırat Eroğlu, Mustafa Alper Güldalı
- Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonu: Şerif Sürücü, Ayhan Kaya, Raife Karabatak, Ömer Şentürk, Muharrem Bayraktar, Halil Akbulut, İsa Nezir, Hıdır Alptekin, Ali Gönen
- Şirketler Komisyonu: İbrahim Halil Kılıç, Ali Yılmaz, Çağlar Gülez, Oğuzhan Özşahin, Sefer Topçu, Halil Akbulut, Mustafa Solmaz, Göksel Dinçer, Ertuğrul Akgün
- Kent Konseyi Komisyonu: Cenap Börühan, Oğuzhan Özşahin, İbrahim Halil Kılıç, Deniz Bektaş, Özan Parlar, Muharrem Bayraktar, Mümin Bayram, Galip Atar, Hakan Yıldız
- Sosyal Hizmetler Komisyonu: Nazan Dönmez, Murat Cihan, Hasan Korkmaz, Halil Çulhaoğlu, Fikret Aktaş, Halil Doğukan Eroğlu, Ümit Cingöz, Çile Özkul, Ahmet Uğur Baran
- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu: Sıla İlgi Akkaş, Hakan Barçın, Hasan Uysal, Mehmet Atilla Baysak, Onur Yiğit, Alp Atay, Selahattin Şahin, Ayşegül Altuğ, Yusuf Demircioğlu
- Turizm ve Fuarcılık Komisyonu: Ali Emrah Karamustafaoğlu, Hasan Uysal, Sabahattin Uçar, Berhan Parlak, Erkan Özkan, Sıla ilgi Akkaş, Sema Yeşilçimen, Selahattin Şahin, Ali Ayyıldız
- Kentsel Dönüşüm Komisyonu: Necatı Kırmaz, Aybars Yıldırım, Alı Rıza Köçer, Mustafa Şafak Baran, Musa Özcan, Ufuk Aykol, Hakan Yıldız, Barış Bükülmez, Ali Ayyıldız
- Tüketiciyi Koruma Komisyonu: İsmail Sarı, Taner Kazanoğlu, Refik Süren, Ruhi Selek, Deniz Bektaş, İbrahim Özkara, Barış Bükülmez, Hıdır Alptekin, Mehmet Pınar
- Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu: Fatma Ekicioğlu, Berkhan Parlak, Şükrü Süreroğlu, Ahmet İnanlı, Özay Kaptan, Mustafa Gerçek, İsmail Ekeroğlu, Hakan Ertane, Nafiz Kükler
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Nilay Kökkılınç, Sultan İpekli, Birgül Sural Üner, Fatma Ekicioğlu, Hüsniye Yıldırım, Nilüfer Bakoğlu Aşık
- Engelsiz İzmir Komisyonu: Dolunay Bayer, İsmail Sarı, Nazan Dönmez, Murat Cihan, Bahar Gürsul, Serkan Kalmaz, Ahmet Uğur Baran, Çile Özkul, Sema Yeşilçimen
- Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu: Raife Karabatak, Bülent Sözüpek, Yahya Yıldız, Sıla İlgi Akkaş, Fikriye Arslan, Aybars Yıldırım, Erol Çomak Fikret Mısırlı, Turgut Pınar
- Deprem ve Afet Komisyonu: Ali Emrah Karamustafaoğlu, Nilüfer Bakoğlu Aşık, Alpaslan Bilen, Gürsel Rüzgar, Necati Kırmaz, Aybars Yıldırım, Ayşegül Altuğ, Şevket Hasırcı, Selahattin Şahin
- Göç ve Uyum Komisyonu: Çağlar Gülez, Hüsniye Yıldırım, Asker Güneş, Onur Yiğit, Yahya Yıldız, Sefer Topçu, Mustafa Solmaz, Hıdır Alptekin, İsa Nezir
- Kooperatifler Komisyonu: Mustafa Gerçek, Yeşim Tekoğlu, Şükrü Süreroğlu, Ali Yılmaz, Özay Kaptan, Refik Süren, Mehmet Pınar, İsmail Ekeroğlu, Murat Öncel
- Aile ve Çocuk Komisyonu: Bahar Gürsul, Nilay Kökkılınç, Yeşim Tekoğlu, Şamil Sinan An, Dolunay Bayer, Fikriye Arslan, Dilek Yıldız, Burçin Kevser Sevil, Ali Gönen
- Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonu: Hakan Barçın, Sultan İpekli, Raşit Dirim, Erhan Uzunoğlu, Ayhan Kaya, Fikriye Arslan, Mustafa Alper Gürdalı, Barış Bükülmez, Semih Yalın.
- İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonu: Saadet Çağlın, İbrahim Özkara, Seda Öztüre, Yeşim Tekoğlu, Nezih Özuyar, Alp Atay, Burçin Kevser Sevil, Ümit Cingöz, İsmail Ekeroğlu
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