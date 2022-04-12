İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde görev değişimi

12 Nisan 2022 Salı, 11:32

İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde yapıldı. Oturumda Suat Çağlayan’dan boşalan İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekilliği görevine CHP Meclis Üyesi İsmet Orhan seçildi.

Meclis oturumunun başında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekilliği görevine CHP Meclis Üyesi Murat Aydın’ın seçildiğini açıkladı. Tüm meclis üyelerinden helallik isteyerek geride kalan tartışmaların İzmir için yapıldığını ifade eden Özuslu, “Bugüne kadar onurla sürdürdüğüm CHP Grup Başkan Vekilliği görevini Murat Aydın arkadaşıma devretmiş bulunuyorum. Bu bir nöbet değişimidir. Siyaset uzun süreli bir yoldur. Önemli olan bu yolda size tevdi edilmiş, sizin üstlendiğiniz görevleri layıkıyla, onurunuzla yürütebilmektir. Üç yıl boyunca bu ilkelerden ve partime sadakatten ayrılmayarak görevimi sürdürdüm” diye konuştu.

Meclis oturumunda encümen ve ihtisas komisyonları için de seçim yapıldı. Gizli oy yöntemiyle yapılan encümen seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi encümen üyeliklerine Yeşim Tekoğlu, Erhan Uzunoğlu, Serkan Kalmaz, Nilüfer Bakoğlu Aşık ve İlhan Özköse seçildi. ESHOT İdare Encümeni üyeleri ise Kazım Çam, Memet Maltepe ve Ali Gül oldu.

24 ihtisas komisyonunun üyeleri ise oy birliğiyle seçildi. Yapılan seçimler sonrası komisyonlar şu isimlerden oluştu: