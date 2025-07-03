İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltı sayısı yükseldi

İzmir Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.’de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporları dikkate alınarak ‘ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

137 GÖZALTI

1 Temmuz’da İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer dahil 126 kişi gözaltına alındı. Dün gözaltı sayısı 130’a yükselirken bugün yedi kişi daha gözaltına alındı.

İfade işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası’nda devam ediyor.

Gözaltına alınan isimlerin arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve çok sayıda siyasetçi ile belediye personeli bulunuyor.