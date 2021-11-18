İzmir Büyükşehir Belediyesi tur için sahaya çıkıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, EHF Cup 3. tur ilk maçında 6 sayı farkla mağlup ettiği Portekiz’in Madeira Andebol SAD ekibi ile 20 Kasım Cumartesi günü rövanşa çıkacak. İzmir ekibi turu geçerse son 16 takım arasına adını yazdıracak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası'nda (EHP Cup) üçüncü tur ikinci maçında Portekiz’in Madeira Andebol SAD ekibi ile 20 Kasım Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. İzmir’deki ilk karşılaşmayı 28-22 kazanan İzmir ekibi, Portekiz’den turu geçerek dönerse son 16 takım arasına adını yazdıracak. Maç, cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.
Süper Lig’de lider durumdaki ekibin Avrupa’da da yoluna devam edeceğini belirten Kulüp Başkanı Ersan Odaman, “İlk maçta altı gollük bir avantaj yakaladık. Bunu en iyi şekilde değerlendirerek turu geçeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor ancak tur için yeterli skoru alacağız” dedi. Antrenör Senar Dayat ise “Her gün daha iyiye gidiyoruz. Portekiz’den son 16’ya kalarak İzmir’e döneceğiz. İnancımız tam, oyuncularımıza güveniyoruz” diye konuştu.
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