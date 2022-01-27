İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Veteriner Hekimleri Odası'ndan sokak hayvanları iş birliği

27 Ocak 2022 Perşembe, 13:39

Kısırlaştırmanın yanı sıra kuduz aşısı, parazit ilacı uygulaması ve işaretlemeyi içeren “Sahipsiz Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyon Hizmeti Projesi”ne ilişkin protokol, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan arasında imzalandı. Protokol imza törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat, İzmir Vete riner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri Erdal Tokmak, Abidin Atasoy, Emin Fuat Alıcı ile Halis Özcan katıldı.

İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin çok önemli olduğunu belirtti. Bu çalışmayı uzun süredir hayata geçirmek istediklerini ifade eden Başkan Soyer, “İyi ki siz oda olarak bu hassasiyeti gösterdiniz. 400’e yakın klinikte bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Bu adımlar Türkiye’ye örnek olacak. Bizim başlattığımız bu çalışmanın bir iki yıl içerisinde bambaşka bir yere geleceğine inanıyorum. Asıl o zaman bu hikayenin ne kadar anlamlı olduğu anlaşılacak. Yürek ferahlatan bir çalışma” dedi.

“TÜRKİYE'DE TEK”

İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan da yapılan protokolden ve üst düzey katkılarından ötürü Başkan Tunç Soyer’e teşekkür ederek, “Geniş kapsamlı bu proje Türkiye’de tek. Bireysel bir iki uygulama var ancak bu kadar büyük ve kapsamlı değil. Tüm veteriner hekimler katkı koyacak. Birçok kentten meslektaşlarım beni arayarak çalışmanın nasıl yapıldığı konusunda bilgi alıyor. Ben de kendilerine öncelikle yerel yönetimin desteğinin çok önemli olduğunu söylüyorum. Bizim sizden ve ekibinizden aldığımız desteğin önemini anlatıyorum. Çünkü burada olduğu gibi yerel yönetimin desteği çok önemli. Yerel yönetim olarak üst düzey katkı sunuyorsunuz. Olumlu yaklaşıyorsunuz. Biz de veteriner hekimler olarak böylesi bir sosyal projenin içerisinde olmaktan büyük bir mutluluk duy uyoruz” şeklinde konuştu.

Projenin önemine değinen Özkan, “İzmir’de 400 bine yakın sokak hayvanı olduğunu tahmin ediyoruz. Bir çift kedi ve köpekten 12 bin tane hayvan ürüyor. 5 yıl sonra bu rakam 12 milyona çıkacak. Bu hayvanların kısırlaştırılması için de çok büyük bütçe gerekecek ve yaşanan sıkıntılar da artacak. O yüzden şimdiden bu konuda önlemler almak açısından hayata geçirdiğimiz bu proje çok önemli” diye konuştu.

YASAKLI IRKLAR İÇİN ÇALIŞMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Veteriner Hekimleri Odası işbirliği ile gönüllük esasına göre 14 Ocak’tan önce yasaklı ırklara yönelik yaptıkları çalışmanın da Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen Özkan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile yürürlükteki kanun ve genelgeler doğrultusunda İzmir Veteriner Hekimleri Odası üye kliniklerde iyi niyet kapsamında yasaklı ırkların kısırlaştırma işlemini yaptık. Bu çalışmanın Türkiye’de bir örneği yok. 13 ve 14 Ocak’ta yani iki günde sahipli 973 yasak ırk köpeği kısırlaştırdık. Yani 973 yasaklı ırk evinde kaldı. Bunlar sokağa bırakılmış olsaydı açlıktan saldırılar, ölümler ve bunun gibi sıkıntılar ciddi şekilde yaşanacaktı” diye konuştu. Başkan Soyer de, bunun çok kıymetli ve özel bir iş olduğunu söyleyerek işbirliğinden ötü rü İzmir Veteriner Hekimleri Odası’na teşekkür etti.