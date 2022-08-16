İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadınlardan şiddete karşı farkındalık eylemi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanları için oluşturduğu Personel Geliştirme (PERGEL) projesi üyeleri, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Avukat Özlem Durmaz, cinsiyete dayalı şiddetin her türünün ağır bir insan hakkı ihlali olduğunu belirterek, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanları için geliştirdiği Personel Geliştirme (PERGEL) projesi üyeleri, kadınların yaşadığı şiddette dikkat çekmek için Kültürpark Basmane kapısı önünde toplandı. Artan kadın cinayetlerini ve erkek şiddetini protesto eden kadınlar, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Bağır bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun” sloganları attı.
PERGEL üyesi avukat Özlem Durmaz, cinsiyete dayalı şiddetin her türünün ağır bir insan hakkı ihlali olduğunu söyleyerek, “Şiddet uygulayan erkeğin değil de kadınların yaşam tarzı yargılandığı için kadınlar her gün şiddete maruz bırakılıyor. Kadınlar, şiddet cezasız kaldığı için her g&u uml;n öldürülüyor. Erkek egemen zihniyetin ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın sonlandırılması için uygun tedbirleri alıp uygulamak yerine mevcut yasal düzenlemelerin bile geriye çekiliyor olması nedeniyle kadın katliamının sonu gelmiyor” dedi.
“GÜZEL BİR GELECEĞE İNANIYORUZ”
İzmir’de 24 Temmuz’da görevi başında darp edilen ESHOT şoförü Burçin Akça’nın da sadece kadın olduğu için saldırıya uğradığını söyleyen Özlem Durmaz, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için her tür mücadelenin içinde yer alıyor, PERGEL projesiyle de bu yolda kadın çalışma arkadaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Birlikte düşünüyor, birlikte üretiyoruz” diye konuştu. Özlem Durmaz, sözlerini “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” diyerek tamamladı.
İZMİR’DE ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK TURU
Basın açıklamasının ardından kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulması için farkındalık turu atıldı. Kadınlar, “Bizim şehrimizde sadece rüzgar şiddetli eser” yazısıyla giydirdikleri üstü açık otobüsle Basmane’den çıktıkları turu, Konak, Fahrettin Altay, Alsancak ve Karşıyaka’dan geçerek tamamladı.
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